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Μια νέα διαταραχή από τον Ήλιο αναμένεται να επηρεάσει τη Γη σήμερα, 27 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κέντρου Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού της NOAA, ένα ρεύμα ηλιακού ανέμου, το οποίο προέρχεται από μια στεμματική οπή στην ηλιακή ατμόσφαιρα, κινείται προς τον πλανήτη μας.

Η άφιξή του ενδέχεται να προκαλέσει γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1, με πιθανές επιπτώσεις στο μαγνητικό πεδίο της Γης. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο της κλίμακας που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση αυτών των διαταραχών, ωστόσο το φαινόμενο προσφέρει μια ευκαιρία να παρατηρήσουμε από κοντά μία από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις της ηλιακής δραστηριότητας.

Τι είναι η στεμματική οπή;

Στεμματική οπή είναι μια περιοχή της εξωτερικής ατμόσφαιρας του Ήλιου, η οποία ονομάζεται στέμμα και χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη θερμοκρασία και πυκνότητα σε σύγκριση με τις γύρω περιοχές. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της, ωστόσο, είναι η ιδιαίτερη διαμόρφωση του μαγνητικού της πεδίου.

Στις συγκεκριμένες περιοχές, οι μαγνητικές γραμμές του Ήλιου ανοίγουν προς τον διαπλανητικό χώρο, αντί να κλείνουν πίσω στην επιφάνεια του άστρου μας. Αυτό επιτρέπει στα φορτισμένα σωματίδια να διαφεύγουν ευκολότερα, δημιουργώντας ροές ηλιακού ανέμου, οι οποίες μπορούν να φτάσουν ακόμη και στη Γη.

Τι είναι ο ηλιακός άνεμος;

Ο ηλιακός άνεμος είναι μια συνεχής ροή ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων, κυρίως πρωτονίων και ηλεκτρονίων, τα οποία εκπέμπονται από τον Ήλιο και διαχέονται προς όλες τις κατευθύνσεις στο Διάστημα.

Η ένταση και η ταχύτητά του δεν παραμένουν σταθερές, καθώς μπορούν να αυξηθούν εξαιτίας φαινομένων όπως οι στεμματικές οπές και οι στεμματικές εκτινάξεις μάζας. Όταν μια ιδιαίτερα γρήγορη ροή φτάσει στη Γη, αλληλεπιδρά με τη μαγνητόσφαιρα, δηλαδή την περιοχή του Διαστήματος που κυριαρχείται από το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας.

Τι είναι η γεωμαγνητική καταιγίδα;

Γεωμαγνητική καταιγίδα είναι μια διαταραχή στο μαγνητικό πεδίο της Γης, η οποία προκαλείται από την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με τη μαγνητόσφαιρα.

Όταν τα σωματίδια που προέρχονται από τον Ήλιο φτάνουν στον πλανήτη μας, μπορούν να μεταφέρουν ενέργεια στο μαγνητικό του σύστημα, προκαλώντας προσωρινές μεταβολές στο μαγνητικό πεδίο. Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από την ένταση του φαινομένου.

Οι ισχυρότερες γεωμαγνητικές καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες, στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και στη λειτουργία των δορυφόρων. Παράλληλα, μπορούν να ευνοήσουν την εμφάνιση του βόρειου και του νότιου σέλαος, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται ορατό ακόμη και σε ασυνήθιστα χαμηλά γεωγραφικά πλάτη.

Στη σημερινή περίπτωση, η κατηγορία G1 υποδηλώνει μια ήπια γεωμαγνητική καταιγίδα. Οι πιθανές επιπτώσεις περιλαμβάνουν μικρές διακυμάνσεις στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, περιορισμένες διαταραχές στη λειτουργία δορυφόρων και μεταβολές στις επικοινωνίες υψηλών συχνοτήτων.

Το φαινόμενο δεν αναμένεται να αποτελέσει άμεση απειλή για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην επιφάνεια της Γης. Παραμένει, ωστόσο, ένα φαινόμενο που αξίζει να παρακολουθούμε, καθώς ακόμη και μια σχετικά ασθενής διαταραχή υπενθυμίζει πόσο δυναμικός είναι ο Ήλιος και πώς η δραστηριότητά του μπορεί να επηρεάσει το διαστημικό περιβάλλον γύρω από τον πλανήτη μας, εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά.