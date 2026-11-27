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Την βαθιά απογοήτευση του με τις ΗΠΑ για τις καθυστερήσεις στην παράδοση αντιβαλλιστικών πυραύλων και για το γεγονός ότι δεν ασκούν μεγάλη πίεση στη Μόσχας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη στο BBC από το γραφείο του στο Κίεβο ο Ζελένσκι ρωτήθηκε για την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ να αγκαλιάζει στη Σενζέν τον Βλαντίμιρ Πούτιν και να τον αποκαλεί φίλο του. Ο Ουκρανός πρόεδρος στην απάντησή του προσπάθησε να μην αντιπαρατεθεί με τον Τραμπ αλλά δεν μάσησε τα λόγια του για τον Ρώσο πρόεδρο, τον οποίο παρομοίασε με τον Χίτλερ.

«Φυσικά αυτό αφορά τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Είναι παράξενο. Αυτός είναι ο επιτιθέμενος και δολοφόνος. Δεν μπορεί να είναι φίλος απλά δεν μπορεί. Είναι το ίδιο σαν κάποιος να έλεγε για τον Χίτλερ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ότι είναι καλός φίλος. Όχι δεν ήταν φίλος», είπε ο Ζελένσκι.

Από την επεισοδιακή συνάντηση με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο το 2025, ο Ζελένσκι είναι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο απεσταλμένοι του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ προσπαθούν να διαπραγματευτούν μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωστόσο, συχνά φαίνεται να συντονίζονται περισσότερο με τη θέση της Μόσχας παρά με εκείνη του Κιέβου.

Ο τελευταίος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών, με τη μεσολάβηση του Αμπού Ντάμπι νωρίτερα αυτό το μήνα, δεν κατέγραψε καμία πρόοδο. «Όσο περισσότερα μαθαίνουμε, τόσο περισσότερα προβλήματα προκύπτουν», σχολίασε ο Ζελένσκι.

Ανέφερε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ξαναρχίσουν τον Δεκέμβριο. Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στην πλατφόρμα του «Truth Social» ότι, κατά τη δική του συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα, είχε παροτρύνει τη Ρωσία να σταματήσει «κάθε στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον εδαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη» και δήλωσε ότι θεωρούσε μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία «πολύ πιθανή».

«Το έλλειμμα σε αναχαιτιστικούς πυραύλους στοιχίζει ανθρώπινες ζωές»

Ωστόσο, από τις δημόσιες δηλώσεις της, η Ρωσία φαίνεται να έχει επιστρέψει στις αρχικές, σκληροπυρηνικές διαπραγματευτικές της θέσεις σε όλα τα θέματα. Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι δεν ήταν σαφές αν οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές θα παρευρίσκονταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως είχαν ανακοινώσει οι Αμερικανοί απεσταλμένοι.

Το Κρεμλίνο φαίνεται να αντιστέκεται. Η Ουκρανία έχει επείγουσα ανάγκη να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και να τερματιστεί ο πόλεμος. Έτσι, ο Ζελένσκι ζήτησε «πραγματικούς και χρήσιμους συμμάχους, που μπορούν να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία» για να επιτευχθούν αποτελέσματα και προέτρεψε τις ΗΠΑ να ανταποκριθούν στη φήμη τους ως ισχυρή χώρα με «δύναμη και σεβασμό».

«Όταν προσπαθείς να είσαι απόλυτα ουδέτερος απέναντι στον επιτιθέμενο… αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζεις τα θύματα, αλλά και τον επιτιθέμενο. Δεν είναι σωστό», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας είναι πλέον σε θέση να καταστρέψει περίπου το 70% των ταχύτερων drones της Ρωσίας, ένα ποσοστό που, όπως είπε, βελτιώνεται συνεχώς.

Ωστόσο, υπάρχει «πολύ, πολύ μεγάλο» έλλειμμα σε αναχαιτιστικούς πυραύλους και ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καθυστερούν τις παραδόσεις των συστημάτων Patriot. «Είναι κρίμα που έδωσαν έμφαση στη Μέση Ανατολή και τους βοηθούν περισσότερο… Είναι κρίμα. Έχουμε τεράστια ερωτήματα σχετικά με αυτό. Το έλλειμμα σε αυτούς τους πυραύλους στοιχίζει ανθρώπινες ζωές» δήλωσε ο Ζελένσκι.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι το αμερικανικό σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών Starlink, και η στρατιωτική του έκδοση, το Starshield, εξακολουθούν να υπόκεινται σε περιορισμούς στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Ποιος λοιπόν πήρε αυτή την απόφαση;

«Τεχνικά (σ.σ. αφορά) τη SpaceX, πολιτικά δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι σαν… πινγκ-πονγκ. Ρωτάμε τη μία πλευρά, και μας λένε ότι φταίει η άλλη», ανέφερε.