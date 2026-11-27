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Η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την εξέλιξη της δίκης σχετικά με τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού την 1η Φεβρουαρίου του 2022, αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Στο δικαστήριο είναι παρόντες οι 12 κατηγορούμενοι, οπαδοί του ΠΑΟΚ, επτά εκ των οποίων έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Οι υπόλοιποι πέντε έχουν λάβει πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Σχεδόν έναν μήνα μετά την προηγούμενη (πρώτη) συνεδρίαση, η οποία είχε διακοπεί, χωρίς να συγκροτηθεί σε σώμα το Δικαστήριο με την κλήρωση των ενόρκων, οι τακτικοί δικαστές καλούνται να αποφασίσουν για την πρόοδο της διαδικασίας.

Ένα από τα ζητήματα που είχαν απασχολήσει την προηγούμενη δικάσιμο, αυτό της καταλληλότητας της δικαστικής αίθουσας, φαίνεται πως έχει πλέον αντιμετωπιστεί. Με μέριμνα του Εφετείου Θεσσαλονίκης, έπειτα και από την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών, Λεωνίδα Νικολόπουλου, εξασφαλίστηκε η αίθουσα που είχε διαμορφωθεί εξαρχής για τις ανάγκες της συγκεκριμένης δίκης.

Στο κατηγορητήριο, εκτός από τη δολοφονία του Άλκη, περιλαμβάνονται και οι πράξεις βίας σε βάρος των δύο φίλων του, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια του ίδιου αιματηρού περιστατικού που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος Άλκης Καμπανός έπεσε νεκρός την 1η Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου, σε ένα περιστατικό τυφλής οπαδικής βίας.

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