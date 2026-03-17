Ο Άλκης δεν ήταν ο τελευταίος, γιατί ακολούθησε ο Κλεομένης…

Ένα παιδί ακόμα έπεσε νεκρό για τις ομάδες. Έτσι λένε από το πρωί…

Ένα παλικάρι 20 χρονών. Στη Θεσσαλονίκη. Την πόλη όπου ζούσε και επίσης δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός. Αυτή τη φορά άλλαξαν απλά οι θύτες και το θύμα. Αυτοί που θρηνούσαν έγιναν δολοφόνοι και αυτοί που είχαν σκοτώσει τώρα θρηνούν… Κι ας έχουν κλάψει για τον Άλκη… Κι ας έχουν κλάψει για τα παιδιά που χάθηκαν στη Ρουμανία. Κι ας κλαίει όλη η Ελλάδα κάθε φορά που χάνονται νέα παιδιά για την μπάλα.

Το παιδί που δολοφονήθηκε λεγόταν Κλεομένης. Και τέσσερα χρόνια πριν κράταγε το πανό για τον Άλκη. Φόραγε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και με έναν φίλο του που φόραγε τη φανέλα του Άρη, ευχήθηκαν ο Άλκης να ήταν ο τελευταίος… Τελικά ο Άλκης δεν ήταν ο τελευταίος γιατί ο Κλεομένης ήταν ο επόμενος… Και εδώ τρελαίνεσαι. Χάνεις τα λογικά σου.

Όχι ρε μαλάκες! Όχι… Κάπου ώπα. Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος. Δεν μπορείς να σκοτώνεις για το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το κέρατο μας μέσα… Δεν γίνεται να κυνηγιέστε σε μια ολόκληρη πόλη και να τραβάτε μαχαίρια επειδή ο άλλος είναι ΠΑΟΚ, Άρης, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός… Ας είναι! Χωρίς αυτόν ρε δεν θα υπάρξεις ούτε εσύ. Γουστάρεις την ομάδα σου, επειδή θα νικήσει τον μεγάλο σου αντίπαλο…

Δεν είσαι Άρης για να… σκοτώνεις τον ΠΑΟΚτσή και τούμπαλιν. Είσαι η ομάδα σου γιατί έτσι γούσταρες, έτσι μπορεί να μεγάλωσες ή να γεννήθηκες ή απλά από τύχη… Κι ό,τι και να είσαι ρε ηλίθιε, δεν έχεις το δικαίωμα όχι να σκοτώσεις αλλά ούτε να πλακώσεις τον άλλον γιατί υποστηρίζει κάτι άλλο. Κι αυτός το γούσταρε, μεγάλωσε ή γεννήθηκε έτσι ή απλά από τύχη δεν υποστηρίζει αυτό που υποστηρίζεις εσύ…

Τι σφάζεστε ρε; Ποιος σας είπε ότι είναι απόδειξη πίστης στην ομάδα να σφάξεις τον αντίπαλο οπαδό; Ποιος σας είπε ότι το να κουβαλάτε μαχαίρια και να χτυπάτε πισώπλατα έναν άνθρωπο είναι μαγκιά; Βάλτε ένα τέλος επιτέλους ρε μαλάκες… Πόσοι πρέπει να σκοτωθούν για να μπει επιτέλους τέλος σε αυτόν τον κατήφορο; Πόσοι ακόμα; Ο Κλεομένης έγινε Άλκης… Τώρα τι; Ποιος θα γίνει Κλεομένης; Αν είναι δυνατόν… Αν είναι δυνατόν!