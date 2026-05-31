Κατακραυγή στο διαδίκτυο - Βίντεο δείχνει Ολλανδούς αστυνομικούς να ρίχνουν στο έδαφος έγκυο

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κέντρο αιτούντων άσυλο, ωστόσο οι χρήστες διχάζονται για το αν χρησιμοποιήθηκε η βία που αποτυπώνει

Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Ένα βίντεο δείχνει Ολλανδούς αστυνομικούς να ρίχνουν στο έδαφος έγκυο κατά τη σύλληψης σε κέντρο αιτούντων άυλο στο Ζέιστ κοντά στο Άμστερνταμ.
  • Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για βανδαλισμούς και απειλές με μαχαίρι, ενώ ο άνδρας που συνελήφθη είναι Παλαιστίνιος με διαδικασία απέλασης.
  • Η έγκυος γυναίκα πλησίασε τους αστυνομικούς για να ζητήσει να μείνει κοντά στον σύζυγό της και γέννησε κορίτσι μετά το περιστατικό.
  • Η ολλανδική αστυνομία διέψευσε ότι το συμβάν έγινε σε νοσοκομείο και ξεκίνησε έρευνα για τη χρήση βίας κατά τη σύλληψη.
  • Οι ισχυρισμοί για τη βία που ασκήθηκε διχάζουν το κοινό, ενώ οι πληροφορίες για τον άνδρα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.
Σάλο και έντονη κριτική έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο ένα βίντεο, όπου δείχνει Ολλανδούς αστυνομικούς να ρίχνουν στο έδαφος μια γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη κατά τη διάρκεια μιας σύλληψης.

Παρά το γεγονός ότι αρκετοί χρήστες αμφισβητούν το επίπεδο της βίας που χρησιμοποιήθηκε, αν και το βίντεο έχει γίνει viral από την περασμένη Παρασκευή, οπότε και πρωτοαναρτήθηκε.

Τα πλάνα όπως αναφέρεται καταγράφουν αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν άνδρα σε ένα κέντρο αιτούντων άσυλο στο Kampweg στο Zeist, μια πόλη κοντά στο Άμστερνταμ. Καθώς εξελίσσεται η σύλληψη, μια έγκυος γυναίκα πλησιάζει τους αστυνομικούς και στη συνέχεια σπρώχνεται και ρίχνεται στο έδαφος από έναν από αυτούς.

Ο σύντροφός της προσπάθησε να παρέμβει, προκαλώντας περαιτέρω δράση από τους αστυνομικούς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αστυνομικού σκύλου, καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τους εμπλεκόμενους. Το περιστατικό κυκλοφόρησε αρχικά στο διαδίκτυο με ισχυρισμούς ότι είχε λάβει χώρα σε νοσοκομείο. Ωστόσο, η ολλανδική αστυνομία διευκρίνισε αργότερα ότι η αντιπαράθεση συνέβη σε κέντρο φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Ζέιστ. Σύμφωνα με δηλώσεις της ολλανδικής αστυνομίας, οι αστυνομικοί είχαν ανταποκριθεί σε αναφορές για βανδαλισμούς και απειλές με μαχαίρι. Οι αρχές δήλωσαν ότι η σύλληψη συνδέεται με αυτές τις καταγγελίες.

Ο άνδρας που βρίσκεται στο επίκεντρο του περιστατικού έχει ταυτοποιηθεί στο διαδίκτυο ως ο Wesam Rida Fathi Miqdad, γνωστός και ως Wesam Mekdad, ένας 30χρονος Παλαιστίνιος από τη Γάζα. Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακοί λογαριασμοί ισχυρίζονται ότι αντιμετώπιζε διαδικασία απέλασης από τις Κάτω Χώρες και ότι του είχε επιβληθεί απαγόρευση εισόδου.

Αναρτήσεις που αποδίδονται στον Miqdad ισχυρίζονται ότι οι ολλανδικές αρχές τον θεωρούσαν απειλή για τη δημόσια τάξη και επεδίωκαν να τον απελάσουν στην Αίγυπτο. Έχει επίσης μιλήσει δημόσια για μια προηγούμενη φυλάκιση στην Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε άδικη, και εξέφρασε ανησυχίες για την ασφάλεια της οικογένειάς του εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Γάζα.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Η έγκυος γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι η σύζυγος του Μικντάντ, δήλωσε αργότερα ότι πλησίασε τους αστυνομικούς απλώς για να ρωτήσει αν μπορούσε να παραμείνει κοντά στον σύζυγό της κατά τη διάρκεια της σύλληψής του.
Σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με μέλη της οικογένειας, η γυναίκα γέννησε μετά το περιστατικό γέννησε ένα κοριτσάκ.

Οι ολλανδικές αρχές αναγνώρισαν την ανησυχία του κοινού που προκάλεσε το βίντεο και επιβεβαίωσαν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τη χρήση βίας κατά τη σύλληψη.

