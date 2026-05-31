Ειδικοί προειδοποιούν: Βγείτε αμέσως από τη θάλασσα αν δείτε τετράγωνα κύματα

Οι ωκεανογράφοι πιστεύουν ότι τα τετράγωνα κύματα στην πραγματικότητα δεν προκύπτουν από οτιδήποτε συμβαίνει κάτω από το νερό

Δημήτρης Δρίζος

  • Τα τετράγωνα κύματα σχηματίζονται όταν κύματα από διαφορετικές κατευθύνσεις συγκρούονται λόγω καιρικών μοτίβων.
  • Το φαινόμενο είναι σπάνιο, μπορεί να φτάσει ύψος έως 3 μέτρα και συνδέεται με ισχυρές και ξαφνικές παλίρροιες.
  • Αυτά τα κύματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και δύσκολα να αντιμετωπιστούν κατά την κολύμβηση.
  • Σε περίπτωση εμφάνισης τετράγωνων κυμάτων, οι λουόμενοι πρέπει να βγουν αμέσως από τη θάλασσα.
  • Τα τετράγωνα κύματα έχουν προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα πλοίων και ναυάγια στο παρελθόν.
Τα τετράγωνα κύματα μπορεί να είναι ένα εκπληκτικό θέαμα, αλλά δυστυχώς μπορεί να αποδειχθούν μοιραία αν βρεθείτε δίπλα σε αυτά.

Τα κύματα μπορεί να δημιουργηθούν είτε από ισχυρούς ανέμους και έντονες καιρικές συνθήκες είτε από υποβρύχιες διαταραχές όπως σεισμοί και ηφαιστειακές εκρήξεις.

Ενώ η ενέργεια του νερού καθορίζει τον τύπο του κύματος, οι λουόμενοι της παραλίας και οι κολυμβητές προειδοποιούνται να κρατούν τα μάτια τους ανοιχτά για τετράγωνα κύματα.

Σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, μπορεί να παρατηρήσετε τα κύματα που δημιουργούν ένα σχέδιο στην επιφάνεια του νερού που μοιάζει με σκακιέρα.

Οι ωκεανογράφοι πιστεύουν ότι τα τετράγωνα κύματα στην πραγματικότητα δεν προκύπτουν από οτιδήποτε συμβαίνει κάτω από το νερό.

Αντίθετα, πιστεύουν ότι τα καιρικά μοτίβα αναγκάζουν τα κύματα να σχηματιστούν σε διαφορετικές γωνίες και όταν δύο αντίθετα φουσκώματα συγκρούονται, δημιουργούνται αυτά τα εντυπωσιακά τετράγωνα κύματα.

Το Sufer Today γράφει ότι αυτό το φαινόμενο είναι σπάνιο και εξαιρετικά επικίνδυνο καθώς συνήθως συνδέεται με ισχυρές και ξαφνικές παλίρροιες.

Τα τετράγωνα κύματα - επίσης γνωστά ως κύματα διασταυρούμενης θάλασσας ή πλέγματος - μπορούν να φτάσουν έως και τα 3 μέτρα και μπορούν να εξαφανιστούν όσο γρήγορα εμφανίζονται.

Επομένως, εάν θέλετε να αποφύγετε να τραβηχτείτε σε μια παλίρροια, τότε θα πρέπει να βγείτε αμέσως από το νερό εάν παρατηρήσετε ότι σχηματίζονται τα συγκεκριμένα μοτίβα.

Δυστυχώς, τα σταυρωτά πλεξίματα είναι τόσο δυνατά που είναι εξαιρετικά δύσκολο να κολυμπήσετε έξω από αυτά αν σας πιάσουν.

Ήταν επίσης γνωστό στο παρελθόν ότι προκαλούν σοβαρά ατυχήματα πλοίων και ναυάγια.

