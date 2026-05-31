ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων - Προφυλακίστηκε ο ένας λογιστής 

Snapshot Ο ένας από τους δύο λογιστές προφυλακίστηκε μετά τις απολογίες για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους με περιοριστικά μέτρα και χρηματικές εγγυήσεις έως 10.000 ευρώ.

Αντιδήμαρχος του Ρεθύμνου αρνήθηκε παράνομη εμπλοκή και τόνισε ότι τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων δεν έχουν πρόσβαση σε στοιχεία ιδιοκτησίας ή φορολογικά δεδομένα.

Αγρότης που φέρεται να εισέπραξε 71.000 ευρώ υποστήριξε ότι οι εκτάσεις δηλώθηκαν μέσω της «τεχνικής λύσης».

Έχουν απολογηθεί συνολικά 22 κατηγορούμενοι και η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Μετά από πολύωρη διαδικασία που διήρκεσε έως τις πρώτες πρωινές ώρες, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δέκα κατηγορουμένων από την Κρήτη που πέρασαν χθες το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου και φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά τις απολογίες στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας από τους δύο λογιστές που κατηγορούνται για την υποβολή ψευδών δηλώσεων, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Παράλληλα, τους επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα καθώς και χρηματικές εγγυήσεις που φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ.

Ελεύθερος ο αντιδήμαρχος

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και αντιδήμαρχος σε δήμου του Ρεθύμνου, ο οποίος διατηρούσε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων από το 2021. Στην απολογία του φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι τα ΚΥΔ δεν διαθέτουν τη δυνατότητα ελέγχου των εκτάσεων που δηλώνονται από τους παραγωγούς.

Όπως ανέφερε, οι υπεύθυνοι των κέντρων δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε στοιχεία ιδιοκτησίας ούτε σε φορολογικά δεδομένα των πολιτών. «Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την έκταση και εμείς προχωρούμε μόνο στην καταχώριση της δήλωσης. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9 ούτε στους κωδικούς του Taxis», φέρεται να υποστήριξε.

Από την πλευρά του, αγρότης που φέρεται να εισέπραξε επιδοτήσεις ύψους 71.000 ευρώ υποστήριξε ότι οι εκτάσεις που είχε δηλώσει του είχαν αποδοθεί μέσω της διαδικασίας της «τεχνικής λύσης».

Συνολικά, για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν απολογηθεί 22 κατηγορούμενοι, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης