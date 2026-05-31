Εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα την Τρίτη για τη Διαφάνεια

Η πλατφόρμα «Διαφάνεια» στοχεύει να λειτουργήσει πρακτικά χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία, προλαμβάνοντας αδιαφάνεια και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Η ίδρυση της ΕΛΑΣ φαίνεται πως δεν διακόπτει τη δριαστηριότητα του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, αλλά αντιθέτως οι δύο οργανισμοί θα βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία προκειμένου οι θέσεις και αναλύσεις που παράγει το ΙΝΑΤ να ενσωματώνονται και στα πολιτικά προτάγματα του κόμματος.



Σε πρώτη φάση, αυτόν τον ρόλο σύνδεσης Ινστιτούτου και κόμματος φαίνεται πως θα διαδραματίσει η πλατφόρμα Διαφάνεια, την οποία είχε παρουσιάσει πριν λίγους μήνες το Ινστιτούτο.



Η Διαφάνεια είναι η πλατφόρμα που το ΙΝΑΤ προτείνει να αντικαταστήσει τη Διαύγεια, προκειμένου να υπάρχει πιο ολοκληρωμένη, σύγχρονη και εύκολη στην αναζήτηση, καταγραφή των εξόδων του Δημοσίου, προκειμένου να μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα ευκολότερα από το σύστημα που προσφέρει η Διαύγεια.



«Όσο τα σκάνδαλα πληθαίνουν, εμείς δουλεύουμε πάνω στις λύσεις». Έτσι περιγράφουν από το ΙΝΑΤ το επόμενο βήμα της πρότασης «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ», η οποία ήδη από την πρώτη της παρουσίαση προκάλεσε συζήτηση.



Όπως εξηγούν στελέχη του ΙΝΑΤ, η πρόταση για τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, φαίνεται πως πάτησε πάνω σε ένα υπαρκτό κενό. «Γιατί σήμερα η διαφάνεια συχνά σταματά στην ανάρτηση μιας απόφασης. Το κρίσιμο, όμως, δεν είναι αν κάτι «ανέβηκε» σε μια πλατφόρμα. Είναι αν μπορεί πραγματικά να ελεγχθεί: ποιος αποφάσισε, γιατί, με ποια διαδικασία, ποιος πληρώθηκε, τι παραδόθηκε και ποιος λογοδότησε».



Πλέον η διαδικασία ανάπτυξης της πλατφόρμας περνά στη δεύτερη φάση με συναντήσεις, επαφές και διαρκή διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, το ΙΝΑΤ οργανώνει στην Αθήνα συνάντηση εργασίας με θέμα: «Διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα: από την τυπική ανάρτηση στην ουσιαστική λογοδοσία».



Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι θα βρεθούν άνθρωποι από τη δημόσια διοίκηση, την ερευνητική δημοσιογραφία, την κοινωνία των πολιτών, την αγορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος δεν είναι μια γενική συζήτηση περί διαφάνειας, «αλλά μια πιο πρακτική δοκιμή της πρότασης: πού χάνεται σήμερα η πληροφορία, ποια δεδομένα δεν συνδέονται, τι δυσκολεύει τον έλεγχο και πώς μπορεί να υπάρξει περισσότερη λογοδοσία χωρίς περισσότερη γραφειοκρατία».



Από το ΙΝΑΤ επιμένουν ότι «η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ δεν έρχεται να προσθέσει άλλη μία πλατφόρμα ή άλλη μία υποχρέωση καταχώρισης. Το ζητούμενο είναι ένας μηχανισμός που να δουλεύει στην πράξη: να φωτίζει τη διαδρομή του δημόσιου χρήματος, να προλαμβάνει, να διευκολύνει τον έλεγχο και να χτίζει εμπιστοσύνη — χωρίς να μπλοκάρει τα έργα. Η συγκυρία κάνει την πρωτοβουλία ακόμη πιο επίκαιρη. Σε μια περίοδο που οι υποθέσεις αδιαφανών αναθέσεων και κακοδιαχείρισης ενισχύουν την αίσθηση ότι "κανείς δεν ελέγχεται", το ΙΝΑΤ επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από την καταγγελία στην αρχιτεκτονική των λύσεων».



Όπως εξηγούν, η συνάντηση της 2ας Ιουνίου θα δείξει σε ποιο βάθος και σε ποιον βαθμό ωριμότητας μπορεί να φτάσει η δεύτερη φάση της πρότασης. Το ενδιαφέρον πλέον είναι αν η «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» μπορεί να γίνει αυτό που λείπει από τη δημόσια συζήτηση: ένα εργαλείο που μπορεί πραγματικά να εφαρμοστεί, ώστε να ξέρουμε πού πηγαίνει το δημόσιο χρήμα — και ποιος λογοδοτεί γι’ αυτό.

