Εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα την Τρίτη για τη Διαφάνεια

«Το ΙΝΑΤ επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από την καταγγελία στην αρχιτεκτονική των λύσεων», διαμηνύουν στελέχη του Ινστιτούτου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα την Τρίτη για τη Διαφάνεια

Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματος

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα (ΙΝΑΤ) συνεργάζεται με το κόμμα για να ενσωματώσει τις προτάσεις του στις πολιτικές του θέσεις.
  • Η πλατφόρμα «Διαφάνεια» προτείνεται ως αντικατάσταση της «Διαύγειας» για πιο ολοκληρωμένη και εύκολη παρακολούθηση των δημοσίων δαπανών.
  • Η πρόταση «Διαφάνεια» εστιάζει στην ουσιαστική λογοδοσία, με πλήρη στοιχεία για τις αποφάσεις, τις διαδικασίες και την εκτέλεση των δημοσίων δαπανών.
  • Στις 2 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας με φορείς από δημόσια διοίκηση, δημοσιογραφία, κοινωνία των πολιτών, αγορά και ακαδημαϊκή κοινότητα για την περαιτέρω εξέλιξη της πρότασης.
  • Η πλατφόρμα «Διαφάνεια» στοχεύει να λειτουργήσει πρακτικά χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία, προλαμβάνοντας αδιαφάνεια και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.
Snapshot powered by AI

Η ίδρυση της ΕΛΑΣ φαίνεται πως δεν διακόπτει τη δριαστηριότητα του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, αλλά αντιθέτως οι δύο οργανισμοί θα βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία προκειμένου οι θέσεις και αναλύσεις που παράγει το ΙΝΑΤ να ενσωματώνονται και στα πολιτικά προτάγματα του κόμματος.

Σε πρώτη φάση, αυτόν τον ρόλο σύνδεσης Ινστιτούτου και κόμματος φαίνεται πως θα διαδραματίσει η πλατφόρμα Διαφάνεια, την οποία είχε παρουσιάσει πριν λίγους μήνες το Ινστιτούτο.

Η Διαφάνεια είναι η πλατφόρμα που το ΙΝΑΤ προτείνει να αντικαταστήσει τη Διαύγεια, προκειμένου να υπάρχει πιο ολοκληρωμένη, σύγχρονη και εύκολη στην αναζήτηση, καταγραφή των εξόδων του Δημοσίου, προκειμένου να μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα ευκολότερα από το σύστημα που προσφέρει η Διαύγεια.

«Όσο τα σκάνδαλα πληθαίνουν, εμείς δουλεύουμε πάνω στις λύσεις». Έτσι περιγράφουν από το ΙΝΑΤ το επόμενο βήμα της πρότασης «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ», η οποία ήδη από την πρώτη της παρουσίαση προκάλεσε συζήτηση.

Όπως εξηγούν στελέχη του ΙΝΑΤ, η πρόταση για τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, φαίνεται πως πάτησε πάνω σε ένα υπαρκτό κενό. «Γιατί σήμερα η διαφάνεια συχνά σταματά στην ανάρτηση μιας απόφασης. Το κρίσιμο, όμως, δεν είναι αν κάτι «ανέβηκε» σε μια πλατφόρμα. Είναι αν μπορεί πραγματικά να ελεγχθεί: ποιος αποφάσισε, γιατί, με ποια διαδικασία, ποιος πληρώθηκε, τι παραδόθηκε και ποιος λογοδότησε».

Πλέον η διαδικασία ανάπτυξης της πλατφόρμας περνά στη δεύτερη φάση με συναντήσεις, επαφές και διαρκή διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, το ΙΝΑΤ οργανώνει στην Αθήνα συνάντηση εργασίας με θέμα: «Διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα: από την τυπική ανάρτηση στην ουσιαστική λογοδοσία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι θα βρεθούν άνθρωποι από τη δημόσια διοίκηση, την ερευνητική δημοσιογραφία, την κοινωνία των πολιτών, την αγορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος δεν είναι μια γενική συζήτηση περί διαφάνειας, «αλλά μια πιο πρακτική δοκιμή της πρότασης: πού χάνεται σήμερα η πληροφορία, ποια δεδομένα δεν συνδέονται, τι δυσκολεύει τον έλεγχο και πώς μπορεί να υπάρξει περισσότερη λογοδοσία χωρίς περισσότερη γραφειοκρατία».

Από το ΙΝΑΤ επιμένουν ότι «η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ δεν έρχεται να προσθέσει άλλη μία πλατφόρμα ή άλλη μία υποχρέωση καταχώρισης. Το ζητούμενο είναι ένας μηχανισμός που να δουλεύει στην πράξη: να φωτίζει τη διαδρομή του δημόσιου χρήματος, να προλαμβάνει, να διευκολύνει τον έλεγχο και να χτίζει εμπιστοσύνη — χωρίς να μπλοκάρει τα έργα. Η συγκυρία κάνει την πρωτοβουλία ακόμη πιο επίκαιρη. Σε μια περίοδο που οι υποθέσεις αδιαφανών αναθέσεων και κακοδιαχείρισης ενισχύουν την αίσθηση ότι "κανείς δεν ελέγχεται", το ΙΝΑΤ επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από την καταγγελία στην αρχιτεκτονική των λύσεων».

Όπως εξηγούν, η συνάντηση της 2ας Ιουνίου θα δείξει σε ποιο βάθος και σε ποιον βαθμό ωριμότητας μπορεί να φτάσει η δεύτερη φάση της πρότασης. Το ενδιαφέρον πλέον είναι αν η «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» μπορεί να γίνει αυτό που λείπει από τη δημόσια συζήτηση: ένα εργαλείο που μπορεί πραγματικά να εφαρμοστεί, ώστε να ξέρουμε πού πηγαίνει το δημόσιο χρήμα — και ποιος λογοδοτεί γι’ αυτό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών» – Η συγκινητική απάντησή του

10:36WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Βγείτε αμέσως από τη θάλασσα αν δείτε τετράγωνα κύματα

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Το DNA αναγνωρίζει νέα θύματα της καταδικασμένης αποστολής στην Αρκτική μετά από 180 χρόνια

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων - Προφυλακίστηκε ο ένας λογιστής 

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

10:06ΥΓΕΙΑ

Η «συνταγή» για 8 ώρες ύπνου στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τη γήρανση

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Και τον Ιούνιο η επιδότηση στο Diesel - Τέλος του μήνα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί

10:00ΕΥ ΖΗΝ

6 πράγματα που πρέπει να κάνετε το πρωί για μείωση της φλεγμονής όλη την ημέρα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος πρέπει να εξηγήσει...»: Τραμπ κατά Πάπα Λέοντα για τον «άχρηστο» δήμαρχο του Σικάγο

09:44WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νησί που εξαφανίστηκε κάτω από τον ωκεανό πριν από εκατομμύρια χρόνια

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για έγκυο από εισβολή διαρρήκτη στο διαμέρισμά της - Πήδηξε ταράτσες, και έριξε σχοινί

09:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη σε μία ημέρα από το 2027: Πώς θα λειτουργεί το νέο ψηφιακό σύστημα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς στις 29 Μαΐου 1453- Άγνωστες λεπτομέρειες

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο «φιδοκυνηγός» Robert F. Kennedy Jr. - Nέο βίντεο από τη «συνάντησή του» με δηλητηριώδη κροταλία

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του – Δίνουν μάχη οι γιατροί

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άφραγκη η Choupette, η γάτα κληρονόμος του σχεδιαστή Λάγκερφελντ - Πού πήγε το 1,5 εκατ δολάρια;

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Toyota Century SUV κοστίζει στη Ρωσία πιο πολύ και από Rolls-Royce

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα την Τρίτη για τη Διαφάνεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άφραγκη η Choupette, η γάτα κληρονόμος του σχεδιαστή Λάγκερφελντ - Πού πήγε το 1,5 εκατ δολάρια;

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Και τον Ιούνιο η επιδότηση στο Diesel - Τέλος του μήνα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του – Δίνουν μάχη οι γιατροί

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμανε συναγερμός από το ECMWF για ακραία θερμή εισβολή: Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Μέδουσες, λεοντόψαρα και νέα είδη στις ελληνικές θάλασσες - Τι πρέπει να έχουμε μαζί στην παραλία - Δείτε live πού υπάρχουν μέδουσες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για έγκυο από εισβολή διαρρήκτη στο διαμέρισμά της - Πήδηξε ταράτσες, και έριξε σχοινί

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα βίας στο Παρίσι μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν - Εκατοντάδες συλλήψεις

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η αγάπη νικά τα πάντα: Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

10:06ΥΓΕΙΑ

Η «συνταγή» για 8 ώρες ύπνου στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τη γήρανση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ