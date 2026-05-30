ΕΛΑΣ: Βήμα προς βήμα οι επόμενες κινήσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Snapshot Το κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ξεκινά άμεσα οικονομική εξόρμηση βασισμένη στο σύνθημα «λίγα από πολλούς».

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη υπογράψει την Ιδρυτική Διακήρυξη, με πολλούς να συμμετέχουν ενεργά ως εθελοντές.

Ορίστηκαν τέσσερις αναπληρωτές εκπρόσωποι και η εκπρόσωπος Τύπου για τη δημόσια παρέμβαση του κόμματος στα ΜΜΕ.

Αναπτύσσεται ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον συντονισμό εθελοντών θεματικά και γεωγραφικά, ενώ προετοιμάζονται εκδηλώσεις διαλόγου σε όλη τη χώρα.

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα διοργανώνει συνάντηση για τη διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα με στόχο την παρουσίαση της πλατφόρμας Διαφάνεια ως εναλλακτική της Διαύγειας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η δραστηριότητα του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, μετά τη μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης του κόμματος στο Θησείο, την οποία οι διοργανωτές θεωρούν απολύτως επιτυχημένη.

Πλέον στόχος είναι να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των «εθελοντών» «που αποτελούν την πρώτη γραμμή του νέου κόμματος», κάτι το οποίο θα γίνει υπογράφοντας την Ιδρυτική Διακήρυξη. Οι επιτελείς του κόμματος τονίζουν ότι ήδη από τις πρώτες ημέρες, την ιδρυτική διακήρυξη έχουν υπογράψει δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

Παράλληλα, αρκετοί από τους εθελοντές προσφέρουν και τη φυσική τους παρουσία γεγονός που που δίνει στις ομάδες και τα προσωρινά όργανα του κόμματος τη δυνατότητα υλοποίησης των δύσκολων στόχων για τη θεμελίωση του φορέα.

Ήδη ορίστηκαν με απόφαση του Αλέξη Τσίπρα οι τέσσερις αναπληρωτές εκπρόσωποι του κόμματος, οι οποίοι από κοινού με την εκπρόσωπο Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου έχουν αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά την δημόσια παρέμβαση του κόμματος στα ΜΜΕ. Είναι εμφανές ότι το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα ανιχνεύει τις διαθέσεις των ΜΜΕ απέναντι στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και σε αυτό το πλαίσιο εξασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την ΕΛΑΣ να είναι επαρκώς ενημερωμένα για όλα όσα μπορεί να τεθούν, αλλά και ικανά να αντιμετωπίσουν δύσκολα τηλεοπτικά περιβάλλοντα.

Την ίδια στιγμή, μια ομάδα εθελοντών πλαισιώνει την ομάδα οργάνωσης του κόμματος, και έχει αναλάβει την επικοινωνία με τις εθελοντικές ομάδες σε όλη τη χώρα και την κατανομή καθηκόντων. Πρώτο καθήκον είναι η επαφή με τους πολίτες, διαδικτυακά, με μικρές συσκέψεις, αλλά και σπίτι-σπίτι. Στόχος είναι η υπογραφή στην Ιδρυτική Διακήρυξη να μην είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική πολιτική κίνηση.

Πολλαπλοί στόχοι

Σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα αποτελέσει «πεδίο συλλογικότητας, συντονισμού και δράσης των εθελοντών μελών του κόμματος. Όχι μόνο γεωγραφικά, σε όλες τις περιοχές της χώρας, αλλά και θεματικά. Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Οικονομία, Εργασία, κλπ.»

Παράλληλα, άμεσα θα ξεκινήσει και εξόρμηση για την οικονομική ενίσχυση του κόμματος, με κύρια αρχή το «λίγα από πολλούς». Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, εν μέσω μάλιστα της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και τον Άδωνι Γεωργιάδη για τα οικονομικά του κόμματος, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ για το ίδιο θέμα, ξεκαθαρίζουν προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η οικονομική εξόρμηση θα ξεκινήσει επειδή «σε αντίθεση με όσα ακούγονται και σε όσα άλλα κόμματα καταφεύγουν, η ΕΛΑΣ δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να στηρίζει τη δράση της σε πλούσιες χορηγίες επιχειρηματιών και εύπορων ανθρώπων, αλλά στη συμμετοχή των πολλών. Υλοποιώντας έτσι το σύνθημα από την κοινωνία για την κοινωνία».

Τέλος, το επόμενο διάστημα, τα στελέχη της Συμπαράταξης θα οργώσουν σε γειτονιές των μεγάλων πόλεων και της επαρχίας σειρά εκδηλώσεων με ομιλητές τοπικά, και κεντρικά στελέχη. Η κατεύθυνση είναι οι εκδηλώσεις αυτές να μην αντιγράφουν τις κλασσικές κομματικές εκδηλώσεις, με έναν ομιλητή και πολλούς ακροατές, αλλά να είναι εκδηλώσεις διαλόγου.

Σημειώνεται επίσης ότι στις 2 Ιουνίου στην Αθήνα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα (ΙΝΑΤ) θα διοργανώσει συνάντηση εργασίας με θέμα: «Διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα: από την τυπική ανάρτηση στην ουσιαστική λογοδοσία». Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι θα βρεθούν άνθρωποι από τη δημόσια διοίκηση, την ερευνητική δημοσιογραφία, την κοινωνία των πολιτών, την αγορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στόχος μεταξύ άλλων να παρουσιαστεί η πλατφόρμα Διαφάνεια, η οποία θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη Διαύγεια, προσφέροντας όπως έχει πει το ΙΝΑΤ, βαθύτερη κατανόηση της ροής του κρατικού χρήματος.

