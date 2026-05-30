Σε κλοιό καύσωνα η νοτιοδυτική Ευρώπη: Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία

Snapshot Η νοτιοδυτική Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με ρεκόρ θερμοκρασιών σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία.

Στη Γαλλία, οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν φθορές στις υποδομές, όπως λύγισμα ραγών τραμ, ενώ το Παρίσι αντιμετωπίζει αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Στην Ισπανία έχουν καταγραφεί 47 θάνατοι λόγω θερμοπληξίας, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 37 βαθμούς και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Η Ιταλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με μεγάλες πόλεις να εκκενώνονται και τους πολίτες να καλούνται σε περιορισμό μετακινήσεων λόγω της έντονης ζέστης.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για κινδύνους πυρκαγιών, προβλήματα υποδομών και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από το παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Snapshot powered by AI

Δεν υποχωρεί το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη νότια και δυτική Ευρώπη, εντείνοντας την ανησυχία των αρχών για την πρωτόγνωρη ένταση του φαινομένου. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν σημάνει συναγερμό στις πληττόμενες χώρες: η Γαλλία βρίσκεται σε πορτοκαλί επίπεδο ετοιμότητας και οι μεγάλες πόλεις της Ιταλίας σε κόκκινο, την ώρα που Ισπανία και Πορτογαλία έρχονται αντιμέτωπες με θερμοκρασίες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα ιστορικά τους όρια.

Ο δορυφορικός χάρτης του Copernicus αποτυπώνει με σαφήνεια το κύμα ακραίας ζέστης που σαρώνει την ευρωπαϊκή ήπειρο, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στη δυτική και νότια Ευρώπη.

Γαλλία: Λύγισαν οι ράγες του τραμ

Η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται στη δίνη του καύσωνα, με τις υψηλές θερμοκρασίες να προκαλούν ακόμη και φθορές στις υποδομές. Σε προάστιο του Παρισιού, οι ράγες του τραμ λύγισαν λόγω της ακραίας θερμικής καταπόνησης, εικόνα που αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου.

Στην πρωτεύουσα, όπου το θερμόμετρο κινήθηκε μεταξύ 34 και 35 βαθμών Κελσίου, η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική εξαιτίας της αυξημένης υγρασίας. Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, το συγκεκριμένο επεισόδιο καύσωνα οδεύει προς σταδιακή εξασθένηση, με καταιγίδες να αναμένονται από την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές της χώρας οι θερμοκρασίες έφτασαν ακόμη και τους 38 βαθμούς, ενώ τμήματα της Γαλλίας εξακολουθούν να επηρεάζονται από το φαινόμενο του «θερμικού θόλου».

AP

Οι κάτοικοι του Παρισιού προσπαθούν να βρουν λίγη ανακούφιση από τη ζέστη στο κανάλι Σεν Μαρτέν, βουτώντας στα νερά παρά τους κινδύνους που εγκυμονεί η πρακτική αυτή. Χαρακτηριστικό περιστατικό αποτέλεσε η διάσωση άνδρα που λίγο έλειψε να πνιγεί, χάρη στην άμεση επέμβαση νεαρού.

Άλλοι πολίτες φτάνουν στο σημείο να ανοίγουν πυροσβεστικούς κρουνούς για να δροσιστούν, προκαλώντας όμως αντιδράσεις και έντονο προβληματισμό για τη σπατάλη νερού εν μέσω ακραίων καιρικών συνθηκών.

Στο Μπορντό, κάτοικοι και τουρίστες συγκεντρώνονται στη διάσημη υδάτινη πλατεία Μιρουάρ Ντο, αναζητώντας λίγες στιγμές δροσιάς καθώς οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 38 βαθμούς.

AP

Η ακραία ζέστη επηρεάζει ακόμη και το Ρολάν Γκαρός

Η ένταση του καύσωνα αποτυπώνεται ακόμη και στις αθλητικές διοργανώσεις. Στο Ρολάν Γκαρός, οι ακραίες θερμοκρασίες και η αποπνικτική ατμόσφαιρα δοκιμάζουν τις αντοχές αθλητών και θεατών.

Ενδεικτική της κατάστασης ήταν η αποχώρηση του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, του Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος εξουθενωμένος από τη ζέστη αποχώρησε από το τουρνουά, γεγονός που αναδεικνύει τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του γαλλικού Όπεν.

Sembrava tutto sotto controllo per Jannik Sinner al Roland Garros: avanti 6-3, 6-2, 5-1 contro Cerundolo e match praticamente chiuso. Poi, all’improvviso, il crollo fisico.



L’azzurro si ferma, guarda il suo angolo e chiede aiuto: “Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare”.… pic.twitter.com/NmsYBBqbQ0

— Radio Radio (@RadioRadioWeb) May 29, 2026



Παράλληλα, η γαλλική πυροσβεστική έχει ήδη ξεκινήσει αντιπυρικές ασκήσεις, καθώς οι αρχές θεωρούν σχεδόν βέβαιη την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών εάν συνεχιστούν τα παρατεταμένα επεισόδια καύσωνα.

Άγγιξε τους 40℃ ο υδράργυρος στην Πορτογαλία

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Πορτογαλία, όπου ο υδράργυρος πλησίασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν έναν μήνα πριν από την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού.

Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο απωλειών ανθρώπινων ζωών λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ενώ οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για πρωτοφανή απόκλιση από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.

Η μετεωρολόγος του Πορτογαλικού Ινστιτούτου Θάλασσας και Ατμόσφαιρας, Μαρία Ζοάο Φράδα, τόνισε ότι οι θερμοκρασίες δεν βρίσκονται απλώς πέντε ή έξι βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο, αλλά κυμαίνονται οκτώ έως δέκα βαθμούς υψηλότερα, στοιχείο που αποτυπώνει τη σοβαρότητα του φαινομένου.

Ισπανία: Ρεκόρ θερμοκρασιών και δεκάδες θύματα

Αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές για την εποχή κύμα ζέστης βρίσκεται και η Ισπανία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση με τις πυρκαγιές.

AP

Σε πολλές περιοχές του βόρειου τμήματος της χώρας, ο υδράργυρος ξεπερνά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, 47 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη βόρεια Ισπανία και τη Γαλικία από αιτίες που συνδέονται με τον καύσωνα.

Οι πολίτες περιγράφουν συνθήκες ασφυξίας και παρατεταμένης ταλαιπωρίας. «Κανείς δεν γλιτώνει. Αφόρητη ζέστη. Ζούμε μέρες κόλασης. Σχεδόν δεν μπορείς να κοιμηθείς», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος περιοχής που πλήττεται από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Σε «κόκκινο συναγερμό» η Ιταλία

Στην Ιταλία, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν μετατρέψει τα αστικά κέντρα σε σχεδόν έρημους χώρους, με το Τορίνο να παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, καθώς ελάχιστοι αντέχουν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους.

AP

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει σε μεγάλες πόλεις από τον βορρά έως τα κεντρικά της χώρας, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας.

«Οι πολίτες αναζητούν σκιά κάτω από τις στοές και προσπαθούν συνεχώς να δροσιστούν», μετέδωσε η ιταλική δημόσια τηλεόραση. Την ίδια εικόνα μεταφέρουν και οι κάτοικοι.

«Σήμερα πραγματικά δεν μπορείς να αναπνεύσεις τον αέρα. Η ζέστη είναι πολύ έντονη και ο κόσμος δυσκολεύεται ακόμη και να βγει έξω», δήλωσε κάτοικος της χώρας.

Το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη αναδεικνύει την αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για τις επόμενες ημέρες, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιών, προβλημάτων στις υποδομές και επιπτώσεων στη δημόσια υγεία παραμένει υψηλός.

Διαβάστε επίσης