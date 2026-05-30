Λευκός Οίκος: Μόνον αν τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ θα προχωρήσει η συμφωνία με Ιράν

Ο Τραμπ θα προχωρήσει σε συμφωνία μόνο αν αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και ικανοποιεί πλήρως τις «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει εξ αρχής

Παρά τις προσδοκίες για μια οριστική εξέλιξη, η δίωρη συνεδρίαση της Παρασκευής στο Situation Room του Λευκού Οίκου δεν έφερε την πολυπόθητη απάντηση για το αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να εγκρίνει την πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Οι διαπραγματευτές των δύο χωρών έχουν επεξεργαστεί εντατικά ένα προσχέδιο τις τελευταίες ημέρες, όμως η τελική στάση της αμερικανικής ηγεσίας παραμένει μετέωρη, συντηρώντας την αγωνία για την επόμενη μέρα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, όταν κλήθηκε από το CBS News να διευκρινίσει αν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταλήξει σε απόφαση, περιορίστηκε να δηλώσει ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε συμφωνία μόνο αν αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και ικανοποιεί πλήρως τις «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει εξ αρχής. Την ίδια ώρα, η αμερικανική πλευρά ξεκαθάρισε με απόλυτο τρόπο πως το Ιράν δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, βάζοντας ουσιαστικά το συγκεκριμένο ζήτημα στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, με βασική επιδίωξη τη μεταφορά του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ.

Το πρωί της Παρασκευής ο ίδιος ο πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνάντησης στο Situation Room θα προχωρούσε στον τελικό καθορισμό της στάσης του. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται ένα μνημόνιο συναντίληψης, το οποίο προβλέπει την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών για διάστημα 60 ημερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, καθώς και την έναρξη επίσημων συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή.

