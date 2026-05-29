Μαχαιρώματα στον Εύοσμο: Προσήχθη ο 38χρονος γαμπρός του θύματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη, με έναν βαριά τραυματισμένο άνδρα.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, προσήχθη ένας άνδρας ηλικίας 38 ετών, με τις αρχές να εκτιμούν ότι επιτέθηκε στον πρώην πεθερό του ηλικίας 67 ετών, μέσα σε διαμέρισμα.

Αν και οι αστυνομικές αρχές δεν επιβεβαιώνουν το όπλο της επίθεσης, νοσοκομειακές πηγές εκτιμούν ότι τα τραύματα στο σώμα του 67χρονου προκλήθηκαν από μαχαίρι, με όλα τα σενάρια να εξετάζονται.

Αν και αρχικά υπήρξαν φόβοι ότι ο άνδρας έχασε τη ζωή του, τελικά έπειτα τις προσπάθειες των γιατρών ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».

Διαβάστε επίσης