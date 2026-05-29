Μαχαιρώματα στον Εύοσμο: Προσήχθη ο 38χρονος γαμπρός του θύματος

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 38χρονος επιτέθηκε στον πρώην πεθερό του

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μαχαιρώματα στον Εύοσμο: Προσήχθη ο 38χρονος γαμπρός του θύματος
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη, με έναν βαριά τραυματισμένο άνδρα.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, προσήχθη ένας άνδρας ηλικίας 38 ετών, με τις αρχές να εκτιμούν ότι επιτέθηκε στον πρώην πεθερό του ηλικίας 67 ετών, μέσα σε διαμέρισμα.

Αν και οι αστυνομικές αρχές δεν επιβεβαιώνουν το όπλο της επίθεσης, νοσοκομειακές πηγές εκτιμούν ότι τα τραύματα στο σώμα του 67χρονου προκλήθηκαν από μαχαίρι, με όλα τα σενάρια να εξετάζονται.

Αν και αρχικά υπήρξαν φόβοι ότι ο άνδρας έχασε τη ζωή του, τελικά έπειτα τις προσπάθειες των γιατρών ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Βήμα προς βήμα οι επόμενες κινήσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες: Η Κίνα κατασκευάζει πυρηνικό υπερ - αεροπλανοφόρο και τεράστια δομή στην έρημο

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταιγιστικές αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα στη Μεσσαρά - Το κλίμα «τρομοκρατίας» στο χωριό και οι κόντρες με τους κτηνοτρόφους

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: «Κορυφώνεται» σήμερα η έξοδος των εκδρομέων - Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός πρώην πρωθυπουργός για drone στη Λευκάδα: Συγγνώμη στους Έλληνες από τον Πούτιν όχι από την Ουκρανία

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σε κλοιό καύσωνα η νοτιοδυτική Ευρώπη: Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία

06:55ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Μεγάλες αλλαγές από σήμερα - Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πότε έρχεται η «θερμική εισβολή»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, η συμπαθής Καρυστιανού και ο «υπολογίσιμος» Τσίπρας

06:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ξεκινούν σήμερα τα ΕΠΑΛ με Νέα Ελληνικά - Πλήρης οδηγός για τους υποψήφιους

06:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σιωπή για συμφωνία με το Ιράν - Ο Τραμπ θα υπογράψει μόνον αν τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» - Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο λέει ο Χεγκσεθ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παίδων

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Μαΐου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο χτύπημα σε ταχύπλοο που διακινούσε ναρκωτικά

05:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κατάσχεση-μαμούθ 1 δισεκατομμυρίου σε κρυπτονομίσματα του Ιράν

04:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι παίρνουν χρήματα αυτή την εβδομάδα

04:15ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: «Πονοκέφαλος» οι αιτήσεις βίζας της ομάδας του Ιράν για τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πότε έρχεται η «θερμική εισβολή»

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

02:24ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Από «τροχαίο» ...δολοφονία - Η ανατροπή στην υπόθεση του κοινοτάρχη στην Κρήτη

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Σε ψυκτικό σύστημα η έκρηξη στο εργοστάσιο - Τρεις τραυματίες

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός πρώην πρωθυπουργός για drone στη Λευκάδα: Συγγνώμη στους Έλληνες από τον Πούτιν όχι από την Ουκρανία

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, η συμπαθής Καρυστιανού και ο «υπολογίσιμος» Τσίπρας

06:55ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Μεγάλες αλλαγές από σήμερα - Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται τα 150 ευρώ ανά παιδί - Οι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ