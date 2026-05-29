Γιατί νιώθεις συνέχεια κουρασμένος; 4 καθημερινές συνήθειες που σου «κλέβουν» την ενέργεια

Η αιτία ίσως δεν κρύβεται στο πόσες ώρες κοιμάσαι, αλλά σε μερικές μικρές, ύπουλες συνήθειες

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η χρήση του κουμπιού αναβολής (snooze) και ο ακανόνιστος ύπνος διαταράσσουν το εσωτερικό ρολόι και προκαλούν αίσθημα θολότητας.
  • Η ήπια αφυδάτωση μειώνει τη ροή του αίματος και επιβραδύνει τον μεταβολισμό, οδηγώντας σε σωματική και πνευματική εξάντληση.
  • Η συνεχής έκθεση σε πληροφορίες και social media προκαλεί πνευματική κόπωση και αίσθημα «εγκεφαλικής ομίχλης».
  • Η καθιστική ζωή μειώνει την οξυγόνωση και την ενεργητικότητα, ενώ η άσκηση ενισχύει την κυκλοφορία και τη διάθεση.
Ξυπνάς το πρωί μετά από έναν υποτιθέμενο γεμάτο ύπνο και νιώθεις σαν να μην ξεκουράστηκες ποτέ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο καφές είναι ο μόνος τρόπος για να κρατήσεις τα μάτια σου ανοιχτά και, μόλις το ρολόι δείξει απόγευμα, η ενέργειά σου πέφτει στο μηδέν.

Αν η μόνιμη κόπωση έχει γίνει η νέα σου καθημερινότητα, η αιτία ίσως δεν κρύβεται στο πόσες ώρες κοιμάσαι, αλλά σε μερικές μικρές, ύπουλες συνήθειες που απομυζούν τα αποθέματα της ενέργειάς σου χωρίς να το καταλαβαίνεις.

1. Η παγίδα του «Snooze» και του ακανόνιστου ύπνου

Το να πατάς το κουμπί της αναβολής στο ξυπνητήρι για να κερδίσεις «5 λεπτά ακόμα» είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις. Αυτά τα λίγα λεπτά δεν προσφέρουν ποιοτικό ύπνο. Αντίθετα, διακόπτουν απότομα έναν νέο κύκλο ύπνου, με αποτέλεσμα να ξυπνάς σε κατάσταση θολότητας που μπορεί να κρατήσει για ώρες. Παράλληλα, το να κοιμάσαι και να ξυπνάς σε εντελώς διαφορετικές ώρες τα Σαββατοκύριακα αποδιοργανώνει το εσωτερικό σου ρολόι.

2. Ξεχνάς να πιεις νερό (Ήπια αφυδάτωση)

Συχνά μπερδεύουμε την έλλειψη ενέργειας με την ανάγκη για φαγητό ή καφεΐνη, ενώ στην πραγματικότητα ο οργανισμός μας ζητάει απλώς νερό. Ακόμα και μια ανεπαίσθητη αφυδάτωση (της τάξης του 1-2%) είναι αρκετή για να μειώσει την κυκλολογία του αίματος, να επιβραδύνει τον μεταβολισμό και να αναγκάσει την καρδιά να δουλέψει πιο έντονα, προκαλώντας αίσθημα σωματικής και πνευματικής εξάντλησης.

3. Το «συναισθηματικό scroll» και η υπερπληροφόρηση

Η κούραση δεν είναι μόνο σωματική, είναι και πνευματική. Το να καταναλώνεις ασταμάτητα πληροφορίες, ειδήσεις και βίντεο στα social media –ειδικά τις ώρες που υποτίθεται ότι χαλαρώνεις– αναγκάζει τον εγκέφαλό σου να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση. Αυτή η συνεχής επεξεργασία δεδομένων εξαντλεί τους νευρώνες σου, αφήνοντάς σε με ένα αίσθημα «εγκεφαλικής ομίχλης» (brain fog).

4. Η καθιστική ζωή που φέρνει... περισσότερη κούραση

Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά το να μην κινείσαι για να «φυλάξεις δυνάμεις» φέρνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας ρίχνει τους παλμούς, μειώνει την οξυγόνωση του σώματος και αποδυναμώνει το μυϊκό σύστημα. Αντίθετα, ένας σύντομος περίπατος 15-20 λεπτών μπορεί να τονώσει άμεσα την κυκλοφορία του αίματος και να απελευθερώσει ενδορφίνες που ανεβάζουν κατακόρυφα τη διάθεση και την ενέργεια.

Αντί να αναζητήσεις τον επόμενο διπλό εσπρέσο, δοκίμασε για μια εβδομάδα να πιεις ένα μεγάλο ποτήρι νερό μόλις ξυπνήσεις, να αφήσεις το κινητό στην άκρη πριν τον ύπνο και να σηκωθείς αμέσως με το πρώτο χτύπημα του ξυπνητηριού. Το σώμα σου θα σε ευγνωμονεί.

