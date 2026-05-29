Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ διαψεύδει τα σενάρια για την υγεία του και διευκρινίζει ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μόνο για τις ετήσιες εξετάσεις του.

Με ανάρτησή του στα social media, την Παρασκευή 29 Μαΐου, ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ απάντησε στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει υποστεί λιποθυμικό επεισόδιο και να έχει μεταφερθεί εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τόνισε ότι η παραμονή του στο νοσοκομείο γίνεται για προληπτικούς λόγους και ότι όσα κυκλοφορούν δεν ισχύουν. Συγκεκριμένα έγραψε: «Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για να κάνω τις ετήσιες εξετάσεις μου. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε αναρτήσει μήνυμα και από τον επίσημο λογαριασμό της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη, στο Instagram, όπου έδωσε ξανά την ίδια εξήγηση. Εκεί σημείωσε: «Αγαπητοί φίλοι καλημέρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παραμονή μου στο νοσοκομείο γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους στα πλαίσια του καθιερωμένου ετήσιου τσεκ απ. Όλα αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την υγεία μου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Παπαμιχαήλ».

