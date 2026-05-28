Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

Σε μία σπαρακτική ανάρτηση για την Γωγώ Μαστροκώστα προχώρησε η Κέλλυ Κελεκίδου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η γνωστή τραγουδίστρια, που υπήρξε στενή φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα, έδωσε το παρών την Τετάρτη (27/5) στον τελευταίο αποχαιρετισμό εμφανώς συντετριμμένη και μέχρι σήμερα δεν είχε προχωρήσει σε κάποια δημοσίευση στα social media, επιλέγοντας να κρατήσει σιωπηλή στάση.

Το βράδυ της Πέμπτης (28/5) η ίδια θέλησε να τιμήσει την καλή της φίλη με ένα βίντεο από κοινές τους φωτογραφίες, αποτυπώνοντας τις όμορφες στιγμές που έζησαν μαζί.

«Καλέ μου άγγελε….που πας…», έγραψε η τραγουδίστρια, εκφράζοντας την ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από την ζωή σε ηλικία 56 ετών τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5) στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες, δίνοντας γενναία μάχη με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Την Τετάρτη (27/5) οικογένεια και φίλοι αποχαιρέτησαν σε κλίμα οδύνης την αγαπημένη του Γωγώ. Τραγικές φιγούρες στην κηδεία της, ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η κόρη της, Βικτώρια, η μητέρα της και η αδελφή της.

