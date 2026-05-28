Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

Φωτ. Αρχείου - Ο πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάνα, την ημέρα του γάμου τους, στις 29 Ιουλίου του 1981.

Υπάρχουν πρόσωπα που παραμένουν ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη, χάρη στο χάρισμα και την ευγένειά τους. Η «Λαίδη Ντι» είναι ένα από αυτά, και μια νέα, αδημοσίευτη επιστολή της επαναφέρει στο προσκήνιο μια από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις της σύγχρονης ιστορίας.

Μια μέχρι σήμερα άγνωστη επιστολή της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία ήρθε στο φως σχεδόν τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό της, προσφέρει μια διαφορετική ματιά στους πρώτους μήνες του γάμου της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.

Το έγγραφο, που γράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 1981 κατά τη διάρκεια του βασιλικού μήνα του μέλιτος, αποτυπώνει μια Νταϊάνα ενθουσιασμένη, ήρεμη και φαινομενικά ευτυχισμένη στη νέα της ζωή δίπλα στον διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Η επιστολή, που απευθύνεται στη παιδική της φίλη Κάθριν Χάνμπερι, πρόκειται να δημοπρατηθεί τον προσεχή Ιούλιο από τον οίκο Gorringe’s Fine Art & Interiors. Στην επιστολή, το ταξίδι με τον Κάρολο περιγράφεται ως «υπέροχος μήνας του μέλιτος», με αναφορές σε «ατελείωτο ήλιο» και «ήρεμες θάλασσες». Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το θερμό ύφος για τον γάμο της:

«Είναι υπέροχο να είσαι παντρεμένη», γράφει η Νταϊάνα, προσθέτοντας ότι δύο μήνες μετά ένιωθε ακόμη πλήρως απορροφημένη από τον ενθουσιασμό της νέας της ζωής.

Ο τόνος της επιστολής: μια περίοδος ηρεμίας ανάμεσα σε Νταϊάνα και Κάρολο

Τα λόγια της επιστολής αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το πρίσμα της μεταγενέστερης αφήγησης για τον γάμο, ο οποίος συχνά περιγράφεται ως προβληματικός από πολύ νωρίς. Η πριγκίπισσα, σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις και μαρτυρίες, είχε μιλήσει για δυσκολίες μέσα στη βασιλική οικογένεια και για αίσθημα μοναξιάς ήδη στα πρώτα χρόνια του γάμου.

Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη επιστολή θεωρείται ένα ενδιαφέρον ιστορικό τεκμήριο: παρουσιάζει μια νεαρή γυναίκα ακόμη γεμάτη ελπίδα, πριν οι εντάσεις και η κρίση γίνουν δημόσια γνωστές.

Στο ίδιο μήνυμα, η Νταϊάνα αποκαλύπτει και μια πιο προσωπική πλευρά της, εκφράζοντας την αγάπη της για την ύπαιθρο της Σκωτίας και τη ζωή στη φύση: «Λατρεύω να είμαι έξω όλη μέρα και μισώ το Λονδίνο», γράφει αναφερόμενη στο Μπαλμόραλ, την θερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας.

