Σε δημοπρασία προσωπική επιστολή της 17χρονης πριγκίπισσας Νταϊάνα - Εξομολογείται το όνειρό της

Στη δισέλιδη επιστολή η Νταϊάνα αποτυπώνει τις σκέψεις της για το μέλλον της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Φωτ. Αρχείου - Ο πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάνα, την ημέρα του γάμου τους, στις 29 Ιουλίου του 1981.

Μία επιστολή γραμμένη από τη 17χρονη Νταϊάνα, με ημερομηνία 1η Φεβρουαρίου 1979, θα δημοπρατηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο έγγραφο, αποτυπώνονται οι σκέψεις της μελλοντικής πριγκίπισσας για την οικογένεια και τα όνειρά της, ενώ απευθύνεται στη Μίλντρεντ Λέισι, μια γυναίκα που είχε προηγουμένως ευχηθεί περαστικά στον πατέρα της, Τζον Σπένσερ, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα The Independent, η Νταϊάνα ευχαρίστησε την παραλήπτρια για την υποστήριξή της και την ενημέρωσε ότι η κατάσταση του πατέρα της βελτιώνεται σταδιακά και ότι σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι μετά από μακροχρόνια θεραπεία.

Ξεχωριστά, η μελλοντική πριγκίπισσα μίλησε για το παιδικό της όνειρο: να γίνει επαγγελματίας χορεύτρια. Σημείωσε ότι αναζητά την ευκαιρία να ασχοληθεί με τον χορό και ελπίζει να πετύχει.

«Πάντα το ονειρευόμουν αυτό και ελπίζω ότι κάποια μέρα θα καταφέρω κάτι σε αυτόν τον τομέα», έγραψε η Νταϊάνα.

Επίσης, στην επιστολή της ανέφερε τον μικρότερο αδελφό της, τον Τσαρλς Σπένσερ, σημειώνοντας ότι ωρίμασε αισθητά κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο οικοτροφείο.

Αναμένεται ότι η δίσελιδη επιστολή θα πωληθεί σε δημοπρασία της Chiswick Auctions στο Λονδίνο για περίπου 4.000 λίρες στερλίνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή παραδόθηκε προς πώληση από έναν ιδιωτικό συλλέκτη μαζί με άλλα αναμνηστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τον γάμο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του πρίγκιπα Κάρολου το 1981.

