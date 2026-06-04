Καλαμάτα: «Τέρμα από παιδί μου» - Ξεσπά ο πατέρας του κατηγορούμενου

Snapshot Ο 40χρονος σύζυγος και κατ’ ομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα παρακολουθούσε τη σύζυγό του με GPS και κοριό μέσα στο σπίτι.

Ο πατέρας του κατηγορούμενου καταδίκασε τη συμπεριφορά του γιου του και δήλωσε ότι τον έχει αποκηρύξει.

Η 39χρονη είχε προσπαθήσει να χωρίσει, απευθυνόμενη σε δικηγόρο, ενώ βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και είχε εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Η μουσική και ο χορός ήταν η μοναδική διέξοδος της 39χρονης από το βίαιο περιβάλλον που ζούσε.

Φίλοι της 39χρονης είχαν ενημερώσει τις Αρχές για απειλές που είχε εκφράσει ότι ο σύζυγός της θα μπορούσε να τη σκοτώσει. Snapshot powered by AI

Ο σύζυγός της και κατ΄ομολογίαν δολοφόνος της Σίλιας είχε βάλει στη μητέρα των παιδιών του GPS και κοριό προκειμένου να την πρακολουθεί και να γνωρίζει κάθε της κίνηση. Ο 40χρονος αναμένεται εντός της ημέρας να παρουσιαστεί και να απολογηθεί για την πράξη του στις ανακριτικές Αρχές.

Ο πατέρας του κατηγορούμενου σε δηλώσεις του στο Star ξέσπασε και μίλησε με σκληρά λόγια για τον γιο του.

«Να πληρώσει για το κακό που έκανε», δήλωσε αρχικά ο πατέρας του κατηγορούμενου και συνέχισε: «Θα τον έφτυνα αυτό που έκανε, θα τον έφτυνα εγώ σαν πατέρας». Ο άνδρας δεν γνώριζε για τα όσα βίωνε η νύφη του στα χέρια του γιο του.

«Τέρμα από παιδί μου. Εγώ εκεί που το ξέγραψα είναι που έδωσε...που νάρκωσε τα παιδιά. Ούτε να τον βλέπω. Αυτό που έκανε ήταν λες και ήταν ζώο», σημείωσε ο πατέρας του κατηγορούμενου.

Την παρακολουθούσε με GPS και κοριό

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Star, ο 40χρονος κατηγορούμενος παρακολουθούσε κάθε κίνηση που έκανε η 39χρονη ακόμα και εκτός σπιτιού καθώς είχε τοποθετήσει στο αυτοκίνητό της συσκευή εντοπισμού GPS για να βλέπει πού πηγαίνει. Μάλιστα ο 40χρονος δεν έμεινε μόνο εκεί καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν και κοριό μέσα στο σπίτι τους με τον οποίο ο κατηγορούμενος άκουγε κάθε επικοινωνία της 39χρονης μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 39χρονη ήθελε να τον εγκαταλείψει εδώ και καιρό αλλά πάντα έκανε πίσω. Μάλιστα, είχε επισκεφθεί, και δικηγόρο προκειμένου να αρχίσει διαδικασία για να τον χωρίσει.

«Είχε έρθει σε μένα για να την καθοδηγήσω. Ήθελε να πάρει διαζύγιο. Ήταν ράκος, ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Είχε μελανιές στα χέρια της και μου έκανε πολύ εντύπωση», ανέφερε η δικηγόρος στο Star.

Με κοινωνικές ευαισθησίες και χορό «κάλυπτε» το μαρτύριο που ζούσε

Η μοναδική διέξοδος της 39χρονης από τα όσα βίωνε όπως φαίνεται ήταν η μουσική και ο χορός.

Σημειώνεται ότι φίλοι της 39χρονης, ανέφεραν στις Αρχές ότι η Βασιλική τους είχε πει: «Αν ποτέ μου συμβεί κάτι πάρτε την αστυνομία θα με έχει σκοτώσει ο άντρας μου».

Δυστυχώς τα προφητικά λόγια της Σίλιας, βγήκαν αληθινά...

Δείτε το βίντεο του Star:

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