Δολοφονία στην Καλαμάτα: Η Σίλια είχε πάει σε δικηγόρο για διαζύγιο - «Είχε σημάδια κακοποίησης»

Snapshot Η 39χρονη Βασιλική δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μετά από μακρά περίοδο κακοποίησης και παρακολούθησης.

Η γυναίκα είχε ζητήσει νομική υποστήριξη για διαζύγιο και είχε εμφανή σημάδια κακοποίησης πριν τη δολοφονία της.

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης παρακολουθούσε συστηματικά τη γυναίκα και είχε δημιουργήσει ψεύτικο λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα για να ελέγχει τις κινήσεις της.

Η 39χρονη είχε αναζητήσει βοήθεια από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας και είχε καταστρώσει σχέδιο διαφυγής με την αδελφή της, αλλά δεν πρόλαβε να υλοποιήσει.

Ο δράστης αναμένεται να απολογηθεί με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Snapshot powered by AI

Η ζωή της 39χρονης Σίλιας είχε μετατραπεί σε έναν καθημερινό εφιάλτη στα χέρια του συζύγου της. Η δολοφονία της, τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλαμάτα, ήταν η τραγική κατάληξη μιας μακράς περιόδου κακοποίησης, απειλών και συνεχούς παρακολούθησης. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές της να απομακρυνθεί και να προστατεύσει τόσο τον εαυτό της όσο και τα παιδιά της, δεν κατάφερε να ξεφύγει από ένα περιβάλλον γεμάτο φόβο και κίνδυνο.

Σύμφωνα με το Mega, η 39χρονη είχε επισκεφθεί δικηγόρο στην Καλαμάτα προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να προχωρήσει. Ο σύζυγός της, που παραδέχθηκε πως τη σκότωσε καταφέροντάς της 45 μαχαιριές, φέρεται να ήταν αποφασισμένος να μην την αφήσει να φύγει.

«Πριν από περίπου 20 με 25 ημέρες η 39χρονη απευθύνθηκε σε εμένα προκειμένου να λάβει νομική υποστήριξη. Σκοπός της ήταν να μάθει πώς πρέπει να κινηθεί για να πάρει διαζύγιο», αναφέρει ο δικηγόρος.

Η δικηγόρος θυμάται ακόμη τα εμφανή σημάδια κακοποίησης στα χέρια της γυναίκας. Οι περιγραφές που άκουσε από την ίδια την είχαν συγκλονίσει βαθιά.

«Την είδα ράκος και συγκλονίστηκα από τα όσα μου περιέγραψε. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση και οι μελανιές που είχε στα χέρια της. Της είπα πως πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην Αστυνομία και να την βοηθήσω κι εγώ σε περίπτωση που έχει υποστεί κακοποίηση οποιουδήποτε είδους».

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, ο καθ’ ομολογίαν δράστης ηλικίας 41 ετών παρακολουθούσε συστηματικά την 39χρονη, επιδιώκοντας να γνωρίζει κάθε της κίνηση. Είχε δημιουργήσει ακόμη και ψεύτικο λογαριασμό στο Facebook, ώστε να ελέγχει τις επαφές και τις δραστηριότητές της, ενώ συχνά εμφανιζόταν απρόσμενα μπροστά της.

«Η 39χρονη με κάλεσε πάλι την επόμενη μέρα και ήρθε και με βρήκε στα δικαστήρια. Εκεί, είδα κάποιον να μας κοιτάζει επίμονα και έντονα, σε σημείο που μου προκλήθηκε ανησυχία. Την ρώτησα εάν τον γνωρίζει, και όταν γύρισε και τον είδε, μου απάντησε: «Είναι ο άντρας μου». Και αμέσως, τρομαγμένη, σηκώθηκε και έφυγε. Την παρακολουθούσε, απ’ ό,τι κατάλαβα», ανέφερε η δικηγόρος της.

Από την άλλη πλευρά, συγγενικό πρόσωπο του 41χρονου δήλωσε πως κανείς από την οικογένεια δεν μπορούσε να φανταστεί μια τέτοια εξέλιξη.

«Ήταν το πιο ώριμο παιδί, το πιο καλό παιδί, από όλο μας το σόι. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπιόντουσαν πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα με τίποτα. Όλοι, εμείς, η οικογένεια, θα βάζαμε το χέρι μας στο Ευαγγέλιο, ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αυτός ο άνθρωπος να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή… κι αν δεν το παραδεχόταν, θα ήμουν σίγουρος ότι δεν το είχε κάνει αυτός. Ήταν ένα πράο παιδί, ένα ήρεμο παιδί. Ρωτήστε τους εργοδότες του, θα σας μιλήσουν για ένα άγγελο, όνομα και πράγμα».

Σύμφωνα με το Mega η αστυνομία έχει ανακαλύψει ένα ψηφιακό δίσκο με ηχητικά αρχεία στο σπίτι της οικογένειας. Εξετάζεται αν ο 41χρονος είχε βάλει κοριό στο σπίτι τους.

Eίχε ζητήσει βοήθεια

Άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού υποστηρίζουν πως δεν είχαν γίνει μάρτυρες σοβαρών περιστατικών βίας. Ωστόσο, φαίνεται πως ενδείξεις υπήρχαν και η κατάσταση είχε αρχίσει να κλιμακώνεται.

«Κανένας δεν είχε πάρει χαμπάρι. Στην καφετέρια δεν ασχολείται κανένας, δεν σηκώθηκε να του χώσει μία, ας πούμε, μπροστά στον κόσμο. την πήρε και φύγανε, και συνέχισαν στο σπίτι», αναφέρει μαρτυρία.

Η 39χρονη περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας απομονωμένη στο σπίτι μαζί με τα δύο παιδιά της. Παρότι ζούσε μέσα στον φόβο, φαίνεται πως είχε πάρει την απόφαση να αναζητήσει διέξοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, περίπου έναν χρόνο πριν, είχε απευθυνθεί στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας ζητώντας υποστήριξη.

«Εμείς είμαστε εδώ, για να σχεδιάσουμε και το μετά. Για να κάνουμε πιο εύκολη το κομμάτι της εξόδου της, από μία κατάσταση ομηρίας», δήλωσε εργαζόμενη του Κέντρου.

«Είχαμε κάνει σχέδιο διαφυγής με την αδερφή μου, αλλά δεν πρόλαβε»

Ένα από τα πρόσωπα που γνώριζαν το δράμα που βίωνε ήταν η αδελφή της. Όπως αποκάλυψε, είχαν καταστρώσει μυστικά ένα σχέδιο απομάκρυνσής της.

«Τώρα μπορώ να σας πω, ότι είχαμε κάνει ένα τέτοιο σχέδιο μαζί, για το πώς θα ξεφύγει, αλλά… δεν πρόλαβε. Μαζί το σχεδιάζαμε, αλλά… χωρίς κανένας, να το ξέρει. Ήθελε να φύγει με τα παιδιά, και δεν ήθελε τίποτα άλλο», υπογράμμισε.

Οι αρχικοί ισχυρισμοί του 49χρονου κατέρρευσαν γρήγορα υπό το βάρος των στοιχείων που συνέλεξαν οι αστυνομικές αρχές. Τα τραύματα που έφερε ο ίδιος δεν συνάδουν με αμυντική συμπλοκή, ενώ τα ευρήματα στο σώμα της γυναίκας απέκλεισαν τα σενάρια που αρχικά επικαλούνταν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 49χρονος δεν παραδέχθηκε αμέσως την πράξη του. Η ομολογία ήρθε όταν αντιλήφθηκε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία οδηγούσαν αναπόφευκτα στην αποκάλυψη της αλήθειας.

«Ο γιος μου έχασε τα πάντα. Και σπίτια, και δουλειά του, και τα πάντα όλα. Δεν του έλειπε τίποτα», ανέφερε ο πατέρας του 41χρονου.

Τα δύο παιδιά της 39χρονης εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ενώ η αδελφή της έχει ήδη αιτηθεί την επιμέλειά τους. Η 6χρονη και η 10χρονη ενημερώθηκαν σήμερα, παρουσία παιδοψυχολόγου, για τα όσα συνέβησαν.

«Τα παιδιά για μένα, είναι το λιγότερο, γιατί δεν έχουν θέμα, από αγάπη που έχουν, από εύπορη μεγάλη οικογένεια. Προϋπήρχε κάτι», είπε ο ξάδελφος του 41χρονου.

H γνωριμία του ζευγαριού και ο τραγικός επίλογος

Η 39χρονη γνώρισε τον μετέπειτα δολοφόνο της σε νεαρή ηλικία. Για αρκετό διάστημα απέφευγε να μιλά ανοιχτά για τις εντάσεις και τα περιστατικά που βίωνε μέσα στη σχέση τους.

«Δεν το περιμέναμε με τίποτα. είχαν κάποια μικρά προβλήματα, τα οποία, ας πούμε, είναι στο πλαίσιο της «καθημερινότητας» των ζευγαριών», ανέφερε εργοδότης του δράστη.

Ο 49χρονος που ομολόγησε το έγκλημα αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σήμερα το απόγευμα και συγκεκριμένα στις 19:00 συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στη Βασιλική στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας.

Βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις για τα παιδιά της 39χρονης που κατακρεουργήθηκε από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά

Τα δύο κοριτσάκια ηλικίας 6 και 10 ετών υποβλήθησαν σε εξετάσεις αίματος και ούρων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου εξακολουθούν να παραμένουν υπό φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Star, «Αλήθειες με τη Ζήνα», δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση , ωστόσο τα πρώτα αποτελέσματα είναι καθαρά, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο να τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία, καθώς ενώ βρίσκονταν στο σπίτι που σημειώθηκε η άγρια δολοφονία της μητέρας τους, δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό.

Οι εξετάσεις κρίθηκαν απαραίτητες, καθώς είχε δημιουργηθεί προβληματισμός από το γεγονός ότι κοιμόντουσαν όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι μετά το έγκλημα και δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό.

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