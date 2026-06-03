Καλαμάτα - αδελφή Σίλιας: «Σχεδιάζαμε τη φυγή της, αλλά δεν προλάβαμε»

Snapshot Η 39χρονη Σίλια δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της, με τον οποίο βρισκόταν σε κακοποιητική σχέση από τα 16 της χρόνια.

Η αδελφή της αποκάλυψε ότι σχεδίαζαν μαζί τη φυγή της με τα παιδιά, αλλά δεν πρόλαβαν να υλοποιήσουν το σχέδιο.

Ο δολοφόνος είχε καταλάβει ότι η Σίλια ήθελε να φύγει και εκείνη του το είχε εκφράσει ξεκάθαρα.

Η κακοποίηση ήταν συστηματική και η Σίλια είχε υποστεί πολλαπλά χτυπήματα.

Τα δύο κορίτσια της Σίλιας βρίσκονται πλέον με την αδελφή της, η οποία έχει αναλάβει τη φροντίδα τους και τους έχει ενημερώσει για τον θάνατο της μητέρας τους. Snapshot powered by AI

Η 39χρονη Σίλια είχε προσπαθήσει να πάρει τα παιδιά της και να φύγει από την κακοποιητική της σχέση με τον σύζυγό της, ωστόσο, δεν πρόλαβε, καθώς δολοφονήθηκε άνανδρα από τον 41χρονο στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.

Η αδελφή της άγρια δολοφονημένης γυναίκας, είπε ότι ο 41χρονος κακοποιούσε το θύμα και εκείνη του ζητούσε να φύγει μαζί με τα παιδιά.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η αδελφή της 39χρονης, αποκάλυψε ότι η αδελφή της σκόπευε να φύγει από τον 41χρονο, που της είχε κάνει τη ζωή εφιάλτη και ήταν μαζί του από τα 16 της χρόνια...

Είχε σχέδιο να φύγει, την χτυπούσε συχνά

«Τώρα μπορώ να το πω ότι είχαμε κάνει ένα κατά κάποιον τρόπο σχέδιο μαζί, για το πώς θα ξεφύγει. Αλλά δεν πρόλαβα. Ναι, μαζί το σχεδιάζαμε, αλλά χωρίς κανένας να το ξέρει» είπε χαρακτηριστικά.

Κληθείσα να σχολιάσει αν ο άνανδρος δολοφόνος είχε καταλάβει ότι η αδελφή της ήθελε να φύγει, απάντησε: «Τον τελευταίο καιρό του το έλεγε καθαρά σχεδόν. "Άσε με να φύγω με τα παιδιά, δεν θέλω τίποτα άλλο"».

Σχετικά με την κακοποίησή της, επεσήμανε πως ήταν συστηματική. «Την είχε χτυπήσει πολλές φορές».

«Σαν να μας δίνουν κι άλλες μαχαιριές με όσα λένε»

«Έκανα το λάθος και μπαίνω από το πρωί σε όλα αυτά που ακούγονται και λέγονται για τη Βασιλικούλα μου... Και είναι σαν να μας δίνουν και στις δύο κι άλλες μαχαιριές, γιατί σημαίνει ότι κανένας δεν την ήξερε όπως την ήξερα εγώ. Δεν αντέχεται να ακούς και να βλέπεις όσα λένε. Αλλιώς τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια από κοντά με το πρώτο παιδί, το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν έμενα και γω στην Καλαμάτα. Δεν αντέχονται όλα αυτά που ακούω και βλέπω» είπε.

Τέλος, όσον αφορά στα δύο κορίτσια τους, ενημέρωσε πως είναι πλέον μαζί της και «κατά κάποιον τρόπο» έχουν ενημερωθεί για τον θάνατο της μητέρας τους. «Δεν υπάρχουν δικοί μας άνθρωποι, είμαι μόνο εγώ, μόνο εγώ και εκείνη είχαμε μείνει».

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