Καλαμάτα: Είχε προταθεί τοποθέτηση panic button στη Σίλια - Σήμερα η κηδεία της

Snapshot Μια 39χρονη μητέρα δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα με περισσότερες από 40 μαχαιριές μέσα στο σπίτι τους.

Η Αστυνομία δεν είχε καταγράψει προηγούμενη καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας και δεν προέκυψε ένδειξη για περαιτέρω παρέμβαση σε παλαιότερο έλεγχο.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, στην 39χρονη είχε προταθεί η τοποθέτηση panic button από Κέντρο Συμβουλευτικής, αλλά η ίδια δεν αποδέχθηκε την πρόταση.

Ο 41χρονος δράστης ζήτησε προθεσμία για απολογία, ενώ η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει ειδεχθή δολοφονία με πολλαπλά αμυντικά και θανατηφόρα τραύματα στη γυναίκα.

Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού νοσηλεύονται σε νοσοκομείο και η αδελφή της δολοφονημένης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επιμέλειά τους. Snapshot powered by AI

Μουδιασμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας λίγα 24ωρα μετά την άγρια δολοφονία μιας 39χρονης μητέρας δύο παιδιών από τον σύζυγό της, ο οποίος της κατάφερε περισσότερες από 40 μαχαιριές, μέσα στο σπίτι που διέμεναν στο κέντρο της πόλης.

Όπως είπαν οι περίοικοι στην Αστυνομία, υπήρχαν προστριβές στο ζευγάρι, οι οποίες το τελευταίο διάστημα είχαν ενταθεί. Στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών βρίσκεται περιστατικό του Νοεμβρίου του 2025, όταν αστυνομικοί είχαν μεταβεί στην οικία της δολοφονημένης γυναίκας, ύστερα από ενημέρωση τρίτων που ανησύχησαν επειδή δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις.

Τι λέει η ΕΛΑΣ

Με αφορμή σχετικές αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας, η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζει ότι κατά το συγκεκριμένο περιστατικό δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ξυλοδαρμό ή κακοποίηση. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τότε την 39χρονη καλά στην υγεία της και κατά την επικοινωνία μαζί της δεν προέκυψε οποιαδήποτε ένδειξη που να δικαιολογεί περαιτέρω αστυνομική παρέμβαση.

Παράλληλα, η Αστυνομία επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν είχε καταγραφεί καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού.

Μαραθώνια κατάθεση

Το συγκεκριμένο περιστατικό επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο πρόσωπα που είχαν απευθυνθεί τότε στις Αρχές εκφράζοντας την ανησυχία τους για την 39χρονη, κλήθηκαν εκ νέου και κατέθεσαν για πολλές ώρες στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας έως αργά χθες το βράδυ, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Οι γείτονες είχαν καλέσει την Αστυνομία λίγες μέρες πριν

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης εξετάζεται και ένα ακόμη περιστατικό που σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τη γυναικοκτονία. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης περίοικοι επικοινώνησαν με την Αστυνομία αναφέροντας ότι άκουγαν γυναικείες φωνές και κραυγές που παρέπεμπαν σε σοβαρό επεισόδιο.

Ωστόσο, οι γείτονες που κάλεσαν το «100» δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν με ακρίβεια από ποια πολυκατοικία ή από ποιο διαμέρισμα προέρχονταν οι φωνές. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν, έκαναν έλεγχο, αλλά δεν κατάφεραν να καταλάβουν πού ακριβώς ήταν το συμβάν, το οποίο είχε τελειώσει πριν φτάσουν στο σημείο.

Η επαφή με το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από περίπου έναν χρόνο η 39χρονη είχε απευθυνθεί στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του δικτύου δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε ζητήσει υποστήριξη κυρίως σε ζητήματα που αφορούσαν την αναζήτηση εργασίας και την επαγγελματική της αποκατάσταση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην 39χρονη είχε προταθεί η δυνατότητα τοποθέτησης Panic Button, ωστόσο η ίδια φέρεται να μην αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη δυνατότητα προστασίας και, ως εκ τούτου, η διαδικασία δεν προχώρησε περαιτέρω.

Την Πέμπτη η απολογία του 41χρονου, τον «ξέπλυνε» ο δικηγόρος του

Ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος ζήτησε κι έλαβε τριήμερη προθεσμία για να απολογηθεί για το ειδεχθές έγκλημά του. Την ίδια στιγμή, αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η τοποθέτηση του δικηγόρου του, κ. Καμβύση έξω από το δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας, καθώς υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ο πελάτης του έφερε «εμφανώς χτυπήματα και μώλωπες κάτω από τα μάτια, καθώς κι εκχυμώσεις».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο δικηγόρος είπε ότι «αντίκρισα ένα ανθρώπινο κουρέλι».

Η ιατροδικαστική έκθεση πάντως, δείχνει μια ειδεχθή δολοφονία, κατά την οποία ο 41χρονος κατάφερε 45 τραύματα με μαχαίρι, ενώ καταγράφηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της 39χρονης, γεγονός που δείχνει ότι πάλεψε για τη ζωή της.

Τα θανατηφόρα τραύματα εντοπίζονται στον θώρακα και την πλάτη, ενώ πολλαπλά τραύματα φέρει επίσης στον λαιμό και το σαγόνι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα δέχθηκε συνεχόμενα και ιδιαίτερα βίαια χτυπήματα, με τις περισσότερες μαχαιριές να έχουν καταφερθεί ενώ βρισκόταν ήδη πεσμένη στο πάτωμα.

Η 39χρονη εντοπίστηκε σε εμβρυϊκή στάση, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε και πολλαπλές κακώσεις που δεν προέρχονται από τη λεπίδα του μαχαιριού.

Εξάλλου, σήμερα στις 19:00 θα τελεστεί η νεκρώσιμη ακολουθία της 39χρονης Σίλιας, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της Καλαμάτας να της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών, παραμένουν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, υπό την παρακολούθηση των αρμόδιων υπηρεσιών και τη στήριξη ειδικών επιστημόνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή της άτυχης γυναίκας έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβει τη φροντίδα και την επιμέλειά τους, με τις σχετικές διαδικασίες να αναμένεται να κινηθούν το επόμενο διάστημα.

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