Καλαμάτα: «Την ζήλευε πολύ», λένε φίλοι της 39χρονης - Την παρακολουθούσε με το προφίλ «θάνατος 851»

Snapshot Η γυναίκα είχε αναζητήσει διέξοδο στη ζωή της μέσω της εργασίας και των μαθημάτων χορού, τα οποία προκαλούσαν εντάσεις στη σχέση της λόγω της ζήλιας του συζύγου της.

Υπήρχαν προγενέστερες καταγγελίες για βία από τον σύζυγο, αλλά η γυναίκα αρνιόταν να τις επιβεβαιώσει λόγω φόβου αντίποινων.

Ο δράστης δημιούργησε ψεύτικο προφίλ στα social media για να παρακολουθεί τη σύζυγό του και το περιβάλλον της, επιδεικνύοντας έντονη ζήλια.

Ο σύζυγος απείλησε πρόσωπα που κατήγγειλαν τη βία, ενώ η γυναίκα ζητούσε από φίλους να υποβαθμίσουν τα περιστατικά για να αποφύγει συνέπειες.

Σοκ προκαλούν τα πρώτα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση της σορού της άτυχης 39χρονης που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της και καθ’ ομολογίαν δράστη με περισσότερες από 40 μαχαιριές.

Συγκεκριμένα, 45 μαχαιριές έπληξαν τη γυναίκα εσωτερικά των ιστών, ενώ υπάρχουν και άλλα 15 περίπου επιδερμικά αμυντικά τραύματα.

Οι θανατηφόρες μαχαιριές είναι δύο στο στήθος και μία στην πλάτη, ενώ υπάρχουν και αρκετά τραύματα σε λαιμό και σαγόνι. Ο 41χρονος κατάφερε στη σύζυγό του γρήγορες, απανωτές και συνεχόμενες μαχαιριές, με τις περισσότερες από αυτές να είναι τη στιγμή που το θύμα είχε πέσει στο πάτωμα.

Φίλη της 39χρονης Σίλιας, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε μια γυναίκα που προσπαθούσε να βρει διέξοδο από την καθημερινότητά της, αναζητώντας εργασία και συμμετέχοντας σε μαθήματα χορού. Όπως ανέφερε, η ενασχόλησή της με τον χορό φαίνεται πως προκαλούσε εντάσεις στη σχέση της με τον σύζυγό της.

«Πηγαίναμε μαζί χορό. Ήταν ένα κορίτσι χαμηλών τόνων, καθόλου προκλητική. Δεν υποψιαστήκαμε ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μου είχε πει ότι ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά» είπε αρχικά.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο σύζυγος της γυναίκας συνήθιζε να την παραλαμβάνει από τη σχολή χορού, χωρίς να έχει δώσει την εντύπωση ενός επικίνδυνου ανθρώπου. Ωστόσο, άνθρωποι από το στενό περιβάλλον της φέρονται να γνώριζαν ότι ήταν ιδιαίτερα ζηλότυπος και δεν επιθυμούσε ούτε να εργάζεται ούτε να συνεχίσει τα μαθήματα χορού, τα οποία αποτελούσαν για εκείνη μια σημαντική διέξοδο.

«Ο σύζυγός της είχε έρθει τρεις φορές να την παραλάβει. Δεν έδειχνε επικίνδυνος. Μου είπαν πιο στενοί φίλοι της ότι τη ζήλευε αρκετά και δεν ήθελε να την αφήνει να πηγαίνει στον χορό, αλλά ούτε και να βρει δουλειά. Ήταν η διέξοδός της ο χορός. Μου έλεγε ότι την κάνει να νιώθει όμορφα. Δεν έχει γονείς, είχε μόνο την αδελφή της» πρόσθεσε.

Προγενέστερη καταγγελία και φόβος για αντίποινα

Όπως αποκαλύφθηκε, μήνες πριν από τη δολοφονία είχαν υπάρξει αναφορές στις Αρχές για περιστατικά βίας σε βάρος της γυναίκας. Ωστόσο, όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι για να διερευνήσουν τις καταγγελίες, εκείνη φέρεται να αρνήθηκε ότι συνέβαινε οτιδήποτε, φοβούμενη τις συνέπειες.

«Έκανα την καταγγελία 18 Νοέμβρη. Η ίδια μας είχε πει ότι “αν κάποια μέρα δείτε ότι δεν εμφανίζομαι πάει να πει ότι κάτι έχει γίνει”. Μια μέρα όντως δεν είχε έρθει και δεν σήκωνε τηλέφωνα. Και έτσι πήραμε την πρωτοβουλία και τηλεφωνήσαμε στην αστυνομία. Τους είπαμε τι ξέρουμε και η αστυνομία πήγε, αλλά μας είπαν ότι αρνήθηκε τα πάντα. Ήταν φοβισμένη. Την επόμενη μέρα με πήρε ο δράστης και με ρώτησε με ποιο δικαίωμα κάλεσα την αστυνομία και με απείλησε ότι θα μου κάνει μήνυση. Μου έστειλε και η 39χρονη και μου είπε “σε παρακαλώ, πες ότι πήρατε γιατί φοβηθήκατε ότι χτύπησα με το μηχανάκι, όχι γιατί με χτυπάει”» ανέφερε μάρτυρας στο Mega.

Η διαδικτυακή παρακολούθηση

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έντονη ζήλια του δράστη φέρεται να τον οδήγησε ακόμη και στη δημιουργία ψεύτικου λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της συζύγου του και ανθρώπων του περιβάλλοντός της.

Όπως μετέδωσε το Mega, μετά την καταγγελία σε βάρος του δημιούργησε προφίλ στο Facebook με το όνομα «θάνατος 8511». Μέσα από αυτό παρακολουθούσε το προφίλ της συζύγου του, τη σελίδα της σχολής χορού που παρακολουθούσε, αλλά και πρόσωπα που είχαν προχωρήσει στις σχετικές καταγγελίες στις Αρχές.

