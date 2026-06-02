Τεχνητή νοημοσύνη εναντίον περιστεριών - Το «ρομπότ» που προστατεύει τα μπαλκόνια

Μπορεί στην Ελλάδα πολιτικοί να απευλευθερώνουν περιστέρια, όμως για πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο η εισβολή των συμπαθών πετούμενων στα μπαλκόνια και τις αυλές τους δημιουργεί προβλήματα. Έτσι δεν δημιουργέι έκπληξη το γεγονός ότι ένα πρωτότυπο και άκρως αποτελεσματικό σύστημα αντιμετώπισης των περιστεριών κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ποικίλα σχόλια στις κοινότητες τεχνολογίας.

Ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος, κουρασμένος από την επίμονη παρουσία των πουλιών που λείαιναν το μπαλκόνι του και άφηναν ακαθαρσίες, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του επιστρατεύοντας την τεχνολογία.

Αντί για τα κλασικά απωθητικά, όπως ακίδες ή πλαστικά κοράκια, cd ή ο,τιδήποτε άλλο σχεδίασε και συναρμολόγησε ένα αυτόματο σύστημα εντοπισμού και στόχευσης, το οποίο λειτουργεί ως μια ιδιότυπη «αμυντική ζώνη» με τη χρήση αλγορίθμων αναγνώρισης εικόνας.

Το σύστημα βασίζεται σε μια κάμερα που σκανάρει συνεχώς τον χώρο του μπαλκονιού και τροφοδοτεί με δεδομένα ένα λογισμικό ψηφιακής όρασης. Μόλις το πρόγραμμα αναγνωρίσει το σχήμα και την κίνηση ενός περιστεριού, δίνει ακαριαία εντολή σε έναν μηχανισμό με σερβοκινητήρες, ο οποίος στρέφει έναν εκτοξευτήρα νερού προς το μέρος του. Μια σύντομη και στοχευμένη ριπή νερού είναι αρκετή για να τρομάξει τον εισβολέα χωρίς να τον τραυματίσει, αναγκάζοντάς τον να απομακρυνθεί αμέσως από την περιοχή.

Αντιδράσεις για την τεχνολογία πίσω από το πρότζεκτ

Η ανάρτηση της συγκεκριμένης πατέντας στο Reddit προκάλεσε έντονες συζητήσεις ανάμεσα στους χρήστες, με πολλούς να εκφράζουν την επιθυμία να αποκτήσουν κάτι αντίστοιχο για τους δικούς τους χώρους ή για να κρατήσουν μακριά άλλα ζώα, όπως ελάφια από κήπους.

Την ίδια ώρα, βέβαια, αρκετοί πιο εξειδικευμένοι χρήστες έσπευσαν να επισημάνουν ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν αποτελεί καθαρή παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI). Σύμφωνα με τους ίδιους, πρόκειται για μια εξελιγμένη μορφή computer vision και ανίχνευσης κίνησης, η οποία βασίζεται σε βιβλιοθήκες όπως το OpenCV, μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία σε παρόμοια ερασιτεχνικά πρότζεκτ με μικροελεγκτές Raspberry Pi.

Κι όμως, η χρηστικότητα της κατασκευής παραμένει αδιαμφισβήτητη για όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα στις αστικές περιοχές, όπου τα περιστέρια έχουν εξοικειωθεί πλήρως με την ανθρώπινη παρουσία και δεν απομακρύνονται εύκολα. Ορισμένοι μάλιστα αναρωτήθηκαν με χιούμορ αν τα πουλιά θα καταφέρουν τελικά να αναπτύξουν στρατηγικές για να αποφεύγουν το σύστημα ή αν απλώς θα συνεχίσουν να επιστρέφουν, μετατρέποντας το μπαλκόνι σε μια μόνιμη, αυτοματοποιημένη ζώνη δοκιμών.

