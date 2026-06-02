Σαντορίνη: Συνελήφθη μητέρα για παραμέληση ανηλίκων – Αφαίρεσαν κοσμήματα από επιχείρηση

Στη σύλληψη αλλοδαπών για κλοπή και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη το μεσημέρι της Δευτέρας (1/6).

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, δύο ανήλικες αλλοδαπές οι οποίες αφαίρεσαν κοσμήματα από επιχείρηση. Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα των ανήλικων για παραμέληση εποπτείας.

Σε βάρος τους κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

