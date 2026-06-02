Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

Αναστάτωση επικράτησε στην Πάφο της Κύπρου, όταν ιδιοκτήτης σπιτιού διαπίστωσε πρόβλημα στη λειτουργία της πισίνας του και κάλεσε εξειδικευμένο συνεργείο συντήρησης. Ο πελάτης ανέφερε στους τεχνικούς ότι από τα στόμια επιστροφής του νερού έβγαινε αέρας, χωρίς να υπάρχει κάποια εμφανής δικαιολογία. Η έρευνα της εταιρείας για τα αίτια της δυσλειτουργίας οδήγησε σε ένα απρόσμενο εύρημα μέσα στα εξαρτήματα καθαρισμού, καθώς μια τεράστια οχιά είχε εγκλωβιστεί στο σημείο.

Το σοκαριστικό εύρημα των τεχνικών στο φίλτρο

Οι τεχνικοί άνοιξαν το skimmer, δηλαδή το φίλτρο επιφανείας της πισίνας, για να το επιθεωρήσουν και ήρθαν αντιμέτωποι με τη φίνα - όπως λένε στην Κύπρο τις οχιές, και συγκεκριμένα το είδος Macrovipera lebetina (Φίνα ή Φρενασμένη Οχιά / Λεβαντίνικη Οχιά), το οποίο αποτελεί το μοναδικό επικίνδυνο για τον άνθρωπο φίδι στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των ανθρώπων του συνεργείου, επρόκειτο για το μεγαλύτερο ερπετό αυτού του είδους που έχουν χρειαστεί να απομακρύνουν ποτέ από ανάλογο σημείο κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία στην επίσημη ανάρτησή της, η τεράστια οχιά ήταν ήδη νεκρή την ώρα που εντορίστηκε μέσα στο σύστημα φιλτραρίσματος στην Πάφο.

Οι κίνδυνοι για την άγρια ζωή κατά τους θερινούς μήνες

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί επαναλαμβάνουν ότι τα συγκεκριμένα εξαρτήματα των πισινών μετατρέπονται συχνά σε θανάσιμες παγίδες για την άγρια ζωή. Κι όμως, το φαινόμενο γίνεται ακόμα πιο έντονο κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τους ερπετολόγους, τα ερπετά και άλλα ζώα αναζητούν απεγνωσμένα νερό ή λίγη δροσιά για να επιβιώσουν από τις υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές και να εγκλωβίζονται σε τεχνητές υποδομές.

