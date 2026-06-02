Μουντιάλ 2026 - ΣΤ' Όμιλος: Τα προφίλ των Ολλανδίας, Ιαπωνίας, Σουηδίας και Τυνησίας

Snapshot Ο 6ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 περιλαμβάνει τις Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και Τυνησία με διαφορετικά ποδοσφαιρικά προφίλ και ισχυρή διεθνή παρουσία.

Η Ολλανδία θεωρείται φαβορί του ομίλου, έχοντας τερματίσει πρώτη στα προκριματικά χωρίς ήττα και καταλαμβάνοντας την 7η θέση στην παγκόσμια κατάταξη FIFA.

Η Ιαπωνία διατηρεί ανοδική πορεία και συνέπεια, κατατάσσεται 18η στην παγκόσμια κατάταξη και έχει συμμετάσχει σε πολλές συνεχόμενες τελικές φάσεις Μουντιάλ.

Η Σουηδία και η Τυνησία διαθέτουν εμπειρία και οργάνωση, με τις θέσεις τους στη FIFA να είναι 42η και 44η αντίστοιχα, προσφέροντας σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα στον όμιλο.

Ο όμιλος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισορροπημένος και ανταγωνιστικός, με μάχη που θα κρατήσει μέχρι την τελευταία αγωνιστική.

Ο 6ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συγκεντρώνει τέσσερις ομάδες με διαφορετικά ποδοσφαιρικά προφίλ και ισχυρή διεθνή παρουσία. Η Ολλανδία, η Ιαπωνία, η Σουηδία και η Τυνησία συνθέτουν ένα γκρουπ που συνδυάζει εμπειρία, σταθερότητα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε επίπεδο ανταγωνισμού.

Η Ολλανδία εμφανίζεται ως το φαβορί του ομίλου, ωστόσο η Ιαπωνία έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι σε υψηλού επιπέδου αντιπάλους. Η Σουηδία και η Τυνησία, από την πλευρά τους, διαθέτουν την εμπειρία και την οργάνωση για να διεκδικήσουν ρόλο στην πρόκριση, κάνοντας τον 6ο όμιλο έναν από τους πιο ισορροπημένους της διοργάνωσης.

Ολλανδία: Με στόχο το τρόπαιο

Η Ολλανδία μπαίνει στη διοργάνωση ως μία από τις πιο σταθερές ευρωπαϊκές δυνάμεις, με κατάταξη 7η στην παγκόσμια βαθμολογία της FIFA και 12 συμμετοχές σε Μουντιάλ. Η καλύτερη πορεία της παραμένει οι τρεις τελικοί του 1974, του 1978 και του 2010, ενώ στα προκριματικά τερμάτισε πρώτη στον 7ο όμιλο χωρίς ήττα, με έξι νίκες και δύο ισοπαλίες.

Αναλυτικά η αποστολή της Ολλανδίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου:

Τερματοφύλακες: Μαρκ Φλέκεν (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Ρόμπιν Ρεφς (Σάντερλαντ), Μπαρτ Βερμπρούγκεν (Μπράιτον)

Αμυντικοί: Νέιθαν Άκε (Μάντσεστερ Σίτι), Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ), Τζόρελ Άτο (Τσέλσι), Χούριεν Τίμπερ (Άρσεναλ), Μίκι Βαν δε Βεν (Τότεναμ), Βίρτζιλ Βαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Ζαν Πολ βαν Άκε (Μπράιτον), Ματς Βίφερ (Μπράιτον)

Μέσοι: Φρένκι Ντε Γιονγκ (Μπαρτσελόνα), Μάρτεν ντε Ρουν (Αταλάντα), Ράιαν Γκράβενμπερχ (Λίβερπουλ), Τζάστιν Κλάιφερτ (Μπόρνμουθ), Τιν Κουπμάινερς (Γιουβέντους), Τιχιάνι Ράιντερς (Μάντσεστερ Σίτι), Γκους Τιλ (Αϊντχόφεν), Κιντέν Τίμπερ (Μαρσέιγ)

Επιθετικοί: Μπράιαν Μπρόμπι (Σάντερλαντ), Μέμφις Ντεπάι (Κορίνθιανς), Κόντι Χάκπο (Λίβερπουλ), Νόα Λανγκ (Νάπολι), Ντόνιελ Μάλεν (Ρόμα), Κρισένσιο Σάμερβιλ (Γουέστ Χαμ), Γουτ Βέργκχορστ (Άγιαξ)

Ιαπωνία: Με υψηλούς στόχους

Η Ιαπωνία καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται στην 18η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχει φτάσει στην τελική φάση του Μουντιάλ σε πολλές διαδοχικές διοργανώσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνέπεια και την εξέλιξή της σε διεθνές επίπεδο. Στο φετινό Μουντιάλ στόχος είναι η πρόκριση στα νοκ άουτ με φόντο ακόμα και τους «8».

Αναλυτικά η αποστολή της Ιαπωνίας:





Τερματοφύλακες: Ζίον Σουζούκι (Πάρμα), Κεϊσούκε Οσάκο (Σανφρέτσε Χιροσίμα), Τομόκι Χαγιακάουα (Κασίμα Άντλερς)

Αμυντικοί: Χιρόκι Ίτο (Μπάγερν Μονάχου), Κο Ιτακούρα (Άγιαξ), Τακεχίρο Τομιγιάσου (Άγιαξ), Τσουγίοσι Γουατανάμπε (Φέγενορντ), Γιουκινάρι Σαγκαουάρα (Βέρντερ), Σόγκο Τανιγκούτσι (Σιντ Τρεϊντένσε), Αγιούμου Σέκο (Άγιαξ), Γιουνοσούκε Σουζούκι (Κοπεγχάγη), Γιούτο Ναγκατόμο (Τόκιο)

Μέσοι: Ουατάρου Έντο (Λίβερπουλ), Κάισου Σάνο (Μάιντς), Ντάιτσι Καμάντα (Κρίσταλ Πάλας), Άο Τανάκα (Λιντς), Χούνια Ίτο (Γκενκ)

Επιθετικοί: Τακεφούσα Κούμπο (Σοσιεδάδ), Ρίτσου Ντόαν (Άιντραχτ), Κέιτο Νακαμούρα (Σταντ ντε Ρενς), Ντάιζαν Μαέντα (Σέλτικ), Αγιάσε Ουέντα (Φέγενορντ), Κόκι Ογκάβα (Νάιμεχεν), Κεισούκε Γκότο (Σιντ Τρεϊντένσε), Κέντο Σιογκάι (Βόλφσμπουργκ), Γιούιτο Σουζούκι (Φράιμπουργκ)

Σουηδία: Στο Μουντιάλ μέσω Νations League

Η Σουηδία βρίσκεται στην 42η θέση της FIFA, παραμένοντας μια ομάδα με βαριά ποδοσφαιρική παράδοση και σταθερή παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις. Η εθνική της ομάδα έχει μακρά ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και διατηρεί την ικανότητα να δυσκολεύει κάθε αντίπαλο, ιδιαίτερα σε αγώνες υψηλής έντασης.

Κατά τη διάρκεια του προκριματικού γύρου οι Σκανδιναβοί τελείωσαν στην τελευταία θέση του ομίλου τους, χωρίς να πανηγυρίσουν ούτε νίκη.

Συγκεκριμένα η Σουηδία τερμάτισε στην 4η και τελευταία θέση σε όμιλο με αντιπάλους Ελβετία, Κόσοβο και Σλοβενία, συγκεντρώνοντας τον φτωχό απολογισμό των δυο βαθμών. Τελικά κατάφεραν να προκριθούν στο κορυφαίο τουρνουά μέσω του Nations League.

Η αποστολή της Σουηδίας για το Μουντιάλ:

Τερματοφύλακες: Βίκτορ Γιόχανσον (Στόουκ), Κρίστοφερ Νόρντφελντ (ΑΪΚ Στοκχόλμης), Γιάκομπ Ζέστερστρομ (Ντέρμπι)

Αμυντικοί: Χιάλμαρ Έκνταλ (Χρόνινχεν), Γκάμπριελ Γκούντμουνσον (Λιντς), Ίσακ Χίεν (Αταλάντα), Έμιλ Χολμ (Γιουβέντους), Γκούσταφ Λάγκερμπιλμπε (Μπράγκα), Βίκτορ Λίντελοφ (Άστον Βίλα), Έρικ Σμιθ (Ζανκτ Πάουλι), Καρλ Στάρφελτ (Θέλτα), Έλιοτ Στρουντ (Μίαλμπι), Ντάνιελ Σβένσον (Ντόρτμουντ)

Μέσοι και επιθετικοί: Τάχα Αλί (Μάλμε), Γιασίν Αγιάρι (Μπράιτον), Λούκας Μπέργκβαλ (Τότεναμ), Αλεξάντερ Μπέρνχαρντσον (Χόλσταϊν Κίελ), Άντονι Ελάνγκα (Νιουκάστλ), Βίκτορ Γκιόκερες (Άρσεναλ), Αλεξάντερ Ίσακ (Λίβερπουλ), Γιέσπερ Κάρλστρομ (Ουντινέζε), Γκούσταφ Νίλσον (Μπριζ), Μπέντζαμιν Νίγκρεν (Σέλτικ), Κεν Σεμά (Πάφος), Ματίας Σβάνμπεργκ (Βόλφσμπουργκ), Μπέσφορντ Ζένελι (Σεν Ζιλουάζ)

Τυνησία: Ο απρόβλεπτος παράγοντας του ομίλου

Η Τυνησία βρίσκεται στην 44η θέση της FIFA και αποτελεί τη σταθερή εκπρόσωπο του αφρικανικού ποδοσφαίρου σε μεγάλες διοργανώσεις. Η ομάδα από τη Βόρεια Αφρική εμφανίζεται συχνά πειθαρχημένη αμυντικά και στηρίζεται στη συνοχή της, ενώ η παρουσία της στον 6ο όμιλο προσθέτει ακόμη έναν απρόβλεπτο παράγοντα στο γκρουπ.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής Τυνησίας:

Τερματοφύλακες: Σάμπρι Μπεν Χεσέν (Ετουάλ Σαχέλ), Αμπντελμουχίμπ Σαμάκ (Κλαμπ Αφρικαΐν), Αϊμέν Νταχμάν (Σφασιέν)

Αμυντικοί: Αλί Αμπντί (Νις), Αντέμ Αρούς (Κασίμπασα), Μοχάμεντ Αμίν Μπεν Χαμίντα (Εσπεράνς), Ντίλαν Μπρον (Σερβέτ), Ραέντ Σικαουί (Μοναστίρ), Μουτάζ Νεφάτι (Νόρκεπινγκ), Ομάρ Ρεκίκ (Μάριμπορ), Μοντασάρ Ταλμπί (Λοριάν), Γιαν Βαλερί (Γιουνγκ Μπόις)

Μέσοι: Μορτάντα Μπεν Ουάνες (Κασίμπασα), Ανίς Μπεν Σλιμάν (Νόριτς), Ισμαέλ Γκαρμπί (Άουγκσμπουργκ), Ράνι Κεντίρα (Ουνιόν Βερολίνου), Μοχάμεντ Χατζ Μαχμούντ (Λουγκάνο), Χάνιμπαλ Μεϊμπρί (Μπέρνλι), Ελιές Σκίρι (Άιντραχτ Φρανκφούρτης)

Επιθετικοί: Ελίας Ασούρι (Κοπεγχάγη), Χαλίλ Αγιάρι (Παρί Σεν Ζερμέν), Φιράς Σαουάτ (Κλαμπ Αφρικαΐν), Ραγιάν Ελουμί (Βανκούβερ Γουάιτκαπς), Χάζεμ Μαστούρι (Ντιναμό Μαχατσκάλα), Ελίας Σαάντ (Ανόβερο), Σεμπάστιαν Τουνέκτι (Σέλτικ).

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 6ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 είναι το εξής:

1η Αγωνιστική

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Ολλανδία – Ιαπωνία | 11:00 π.μ. – Ντάλας)- 6ος Όμιλος.

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Ουκρανία –Σουηδία | 5:00 π.μ. – Μοντερέι)- 6ος Όμιλος.

2η Αγωνιστική

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

Τυνησία – Ιαπωνία| 7:00 π.μ. – Μοντερέι) -6ος Όμιλος.

Ολλανδία – Σουηδία | 8:00 μ.μ.– Χιούστον)- 6ος Όμιλος.

3η Αγωνιστική

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Τυνησία – Ολλανδία | 2:00 π.μ. – Κάνσας)- 6ος Όμιλος.

Ιαπωνία – Σουηδία|2:00 π.μ. – Ντάλας)- 6ος Όμιλος.

