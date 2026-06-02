Νέα Αριστερά: Οι αποχωρήσεις, ο ξαφνικός θάνατος της ΚΟ και η επόμενη μέρα για τον Σακελλαρίδη

Αυτοί που φεύγουν, αυτοί που μένουν και το «στοίχημα» της επιβίωσης

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΕΑΡ διαλύθηκε μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών λόγω διαφορών για τη στρατηγική του κόμματος σχετικά με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
  • Οι βουλευτές που αποχώρησαν ανεξαρτητοποιήθηκαν, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από τη βουλευτική της έδρα, προετοιμάζοντας πιθανή ένταξη στην ΕΛΑΣ.
  • Η «αριστερή» πτέρυγα της ΝΕΑΡ, με επικεφαλής τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, παραμένει ενεργή, αλλά πλέον οι βουλευτές της θεωρούνται ανεξάρτητοι λόγω του μειωμένου αριθμού.
  • Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης στοχεύει στην προσέγγιση δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς για πολιτική σύγκλιση, ενώ η ΝΕΑΡ διατηρεί κριτική στάση απέναντι στην ΕΛΑΣ και την πολιτική κατεύθυνση του Αλέξη Τσίπρα.
  • Η ΝΕΑΡ επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το αντι
  • τσιπρικό αίσθημα στους αριστερούς ψηφοφόρους, παρά τη σταθερή πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς την ΕΛΑΣ.
Η πρώτη μεγάλη πολιτική «απώλεια» που προκάλεσε ο σχηματισμός της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν τελικά η ΚΟ της ΝΕΑΡ, η οποία πλέον δεν υφίσταται μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών από τις τάξεις της.

Οι ανακατατάξεις που προκαλεί η ΕΛΑΣ στον χώρο της Αριστεράς είναι ριζικές, ωστόσο η ΝΕΑΡ φαίνεται να είναι το πρώτο «θύμα» του νέου πολιτικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται.

Αυτοί που φεύγουν...

Η αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη ΝΕΑΡ συνοδεύτηκε με την αποχώρηση και 143 ακόμη στελεχών του κόμματος. Η μαζική αποχώρηση ήταν δεδομένο ότι θα γίνει εδώ και αρκετές εβδομάδες, ωστόσο η κίνηση καθυστερούσε μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα.

Το χάσμα, άλλωστε, εντός της ΝΕΑΡ είχε ήδη διαμορφωθεί εδώ και αρκετούς μήνες και είχε «επισημοποιηθεί» στο πρόσφατο συνέδριο, όπου αν και τελικά ελήφθη κοινή πολιτική απόφαση, εντούτοις είχε γίνει ξεκάθαρο ότι εντός του κόμματος υπήρχαν δύο αντιθετικές στρατηγικές. Η μία, του τότε προέδρου Αλέξη Χαρίτση, η οποία προσέβλεπε σε μια συμμαχία με τον ευρύτερο χώρο των προοδευτικών δυνάμεων και με το βλέμμα σαφώς προσανατολισμένο στο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα που ήταν δεδομένο ότι θα κινείται περισσότερο στον χώρο του κέντρου. Από την άλλη υπήρχε η θέση του Γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη που έβλεπε τη συγκρότηση πολιτικών συμμαχιών όχι με όλο τον προοδευτικό χώρο, αλλά κυρίως με τις δυνάμεις που τοποθετούνται στη «ριζοσπαστική αριστερά». Η διάσταση απόψεων και η κυριαρχία της θέσης του Γραμματέα στο συνέδριο είχαν μάλιστα οδηγήσει τον Αλέξη Χαρίτση στην απόφαση να παραιτηθεί από πρόεδρος του κόμματος και της ΚΟ λίγο μετά το Συνέδριο.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα επιτάχυνε τις διαδικασίες που ούτως ή άλλως φαινόταν ότι θα επέρχονταν. Το πρωί της Τρίτης, 150 στελέχη του κόμματος ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους μέσω ανακοίνωσης. Στην επιστολή τους μεταξύ άλλων τα 150 στελέχη τονίζουν ότι «αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση».

«Το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη. Ακούμε αυτή την απαίτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές», αναφέρουν στην κοινή τους επιστολή, «κλείνοντας» ευθέως «το μάτι» στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Την επιστολή συνυπογράφουν μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της ΝΕΑΡ και βουλευτής, Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος η Θεανώ Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Παράλληλα, συνυπογράφουν μέλη της ΚΕ, πρώην βουλευτές, μεσαία στελέχη του κόμματος, καθώς και απλά μέλη.

H αποχώρηση από το κόμμα οδηγεί αυτόματα τους επτά βουλευτές στο να ανεξαρτητοποιηθούν από την ΚΟ, καθώς δε θα παραιτηθούν της βουλευτικής τους έδρας. Αυτομάτως όμως, η αριθμητική μείωση της ΚΟ θα την οδηγήσει και σε διάλυση, καθώς οι εναπομείναντες βουλευτές της δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής για τη συγκρότηση ΚΟ. Συνεπώς τις επόμενες ώρες, όλοι οι βουλευτές της ΝΕΑΡ, θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες ανεξάρτητους του κοινοβουλίου, οι μεν λόγω της αποχώρησής τους από το κόμμα, και οι δε λόγω της μη δυνατότητας να συγκροτήσουν ΚΟ.

Η ιδιαίτερη περίπτωση Αχτσιόγλου

Η περίπτωση της Έφης Αχτσιόλγου πάντως περιλαμβάνει μια ποιοτική διαφορά, καθώς σε αντίθεση με τους άλλους 6 συναδέλφους της που ανεξαρτητοποιήθηκαν, η ίδια επέλεξε να παραιτηθεί από τη βουλευτική της έδρα. Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, τονίζει ότι «λαμβάνω σήμερα μία απόφαση ευθύνης και συνέπειας στις αρχές που υπηρετώ από την πρώτη στιγμή της συμμετοχής μου στην πολιτική. Σήμερα αποχωρώ από την Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα, ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μια πράξη συνείδησης».

Η συγκεκριμένη κίνηση όμως τη φέρνει και ένα βήμα πιο κοντά στην ένταξη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι θα συνεργαστεί μόνο με μεμονωμένα πρόσωπα και όχι με οργανωμένες πολιτικές ομάδες, έχει καταστήσει σαφές ότι κανένας εν ενεργεία βουλευτής δε θα έχει θέση στην ΕΛΑΣ εάν πρώτα δεν έχει ακολουθήσει το δικό του παράδειγμα της παραίτησης από τη βουλευτική έδρα.

Έτσι λοιπόν, η Έφη Αχτσιόγλου, για την οποία εδώ και αρκετές εβδομάδες ακούγεται ότι έχει έρθει σε συμφωνία σύμπραξης με την ΕΛΑΣ, πλέον αποκτά και ένα χρονικό προβάδισμα με την άμεση παραίτησή της από τη Βουλή.

Σημειώνεται ότι επιλαχών για να λάβει την έδρα είναι ο Γιάννης Δραγασάκης, ενώ, αν δεν τη δεχτεί, στη συνέχεια ακολουθούν ο Δημήτρης Βίτσας και η Χαρά Καφαντάρη. Ο κ. Δραγασάκης πάντως είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2024, κατά τη διάρκεια της μεγάλης περιπέτειας του ΣΥΡΙΖΑ υπό την σύντομη, αλλά καταστροφική για το κόμμα, προεδρία Κασσελάκη.

...κι αυτοί που μένουν

Παρόλα αυτά, η «αριστερή» πτέρυγα της ΝΕΑΡ παραμένει ενεργή στο κόμμα και φυσικά δεν αποχωρούν από τη Βουλή. Παρά το γεγονός ότι οι εναπομείναντες βουλευτές στο εξής θα θεωρούνται και αυτοί ανεξάρτητοι καθώς ο αριθμός τους δεν επαρκεί για τη συγκρότηση ΚΟ, είναι βέβαιο ότι θα διατηρούν κοινή στάση στις κοινοβουλευτικές εργασίες και θα εκφράζουν πολιτικά τις θέσεις της ΝΕΑΡ.

Πρόκειται για στελέχη που κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης εντός ΝΕΑΡ, εκφράστηκαν περισσότερο από τις θέσεις του Γαβριήλ Σακελλαρίδη και συστοιχήθηκαν μαζί του, παρά τις επιμέρους διαφωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, εντός ΝΕΑΡ μένουν οι βουλευτές Πέττυ Πέρκα, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Παναγιώτης Δρίτσας και Σία Αναγνωστοπούλου.

Η επόμενη μέρα για τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη

Το μεγάλο στοίχημα για τη συνολική επιβίωση του πολιτικού εγχειρήματος της ΝΕΑΡ πέφτει στα χέρια του γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος πλέον ηγείται του σχηματισμού.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έχει επανειλημμένως εκφράσει τη θέση ότι η ΝΕΑΡ θα πρέπει να προσεγγίσει δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς προκειμένου να διερευνήσει τις δυνατότητες πολιτικής σύγκλισης. Σε αυτές τις δυνάμεις φαίνεται να συγκαταλέγεται και το ΜεΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες.

Ωστόσο, με την ομάδα Χαρίτση να έχει πλέον αποχωρήσει με κατεύθυνση τον Αλέξη Τσίπρα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης φαίνεται να έχει λυμένα χέρια για την προσέγγιση άλλων δυνάμεων, με τις οποίες ήταν δύσκολο να μιλήσει όσο στη ΝΕΑΡ συνυπήρχαν οι δύο πολιτικές γραμμές.

Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε εντάσσεται και η αιχμή στην ανακοίνωση της ΝΕΑΡ μετά τη σημερινή μαζική αποχώρηση των 150 στελεχών ότι «η αποχώρησή τους θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης. Άλλωστε, όσο καθυστερούσαν πρωτοβουλίες συγκρότησης άλλων κομμάτων, αναβάλλονταν οι αποφάσεις για αποχώρηση».

Πλέον η ΝΕΑΡ φαίνεται να παίζει τα τελευταία της χαρτιά για την πολιτική της επιβίωση, ωστόσο σε κάθε περίπτωση, είναι δεδομένο ότι για όσο καιρό το κόμμα είναι ενεργό, θα ασκήσει πολεμική κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, και μάλιστα για δύο λόγους.

Ο πολιτικός λόγος είναι η απόφαση του κόμματος να κινηθεί αποκλειστικά στον χώρο της Αριστεράς και να απορρίψει τις «δεξιές αποκλίσεις», στις οποίες εντάσσει πλέον και την ΕΛΑΣ.

Σε τακτικό επίπεδο όμως, φαίνεται πως η Πατησίων ευελπιστεί να μπορέσει να «καρπωθεί» το όποιο «αντι-τσιπρικό» αίσθημα δημιουργηθεί μεταξύ των αριστερών ψηφοφόρων, βλέποντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται με σταθερό τρόπο προς τον Αλέξη Τσίπρα, παρά τις επίμονες αρνήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

