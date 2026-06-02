Τασούλας: Συναντήθηκε με τον ΠτΔ του Παναμά - «Μας συνδέει η κοινή σχέση μας με τη θάλασσα»

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Παναμά Jose Raul Mulino Quintero

Τον ομόλογό του από τον Παναμά υποδέχτηκε το πρωί της Τρίτης στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Σε δηλώσεις τους, οι δύο Πρόεδροι, αντάλλαξαν λόγια αμοιβαίας εκτίμησης, με τον κ. Τασούλα να υπογραμμίζει την «κοινή μας σχέση με τη θάλασσα», και τις «πολύ καλές διμερείς φιλικές σχέσεις των χωρών μας».

Από πλευρά του, ο Jose Raul Mulino Quintero, τόνισε επίσης ότι «μπορεί να είμαστε χώρες μικρές, αλλά η θάλασσα μας ενώνει», ευχαριστώντας τον κ. Τασούλα για την επίσκεψή του, επισημαίνοντας τον στόχο του «να φέρω ακόμα πιο κοντά τους δύο λαούς μας και τις δύο χώρες μας».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Τασούλα και του κ. Mulino Quintero

Στις δηλώσεις του, κατά τη συνάντηση τους, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της φίλης χώρας του Παναμά, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της επταήμερης επίσημης επίσκεψής σας στην Ελλάδα.

Η παρουσία σας εδώ επιβεβαιώνει και επισφραγίζει τις πολύ καλές διμερείς φιλικές σχέσεις των χωρών μας και επιβεβαιώνει επίσης την κοινή μας βούληση, να διευρύνουμε περαιτέρω αυτές τις διμερείς σχέσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Και απόδειξη αυτής της βούλησης είναι οι διμερείς συμφωνίες που θα υπογραφούν ανάμεσα στις δύο Κυβερνήσεις των χωρών μας, κυρίως πάνω σε θέματα τουριστικής συνεργασίας και σε θέματα συνεργασίας των ναυτικών επιμελητηρίων μας.

Οι χώρες μας μπορεί να είναι, γεωγραφικά, μακρινές μεταξύ τους αλλά μας συνδέει κάτι πολύ βασικό, κάτι πολύ ζωτικό. Μας συνδέει η μεγάλη κοινή σχέση μας με τη θάλασσα, η οποία είναι και για τις δύο χώρες μας, βασικό στοιχείο της ιστορίας και της ταυτότητάς μας.

Μας συνδέει επίσης, η προσήλωσή μας στις αρχές της διεθνούς συνεργασίας, της πολυμέρειας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας, αρχές τις οποίες συμμεριζόμαστε και τις οποίες, ως μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προωθούμε μέσω αυτής της σημαντικής ιδιότητας που έχουμε.

Ένα άλλο στοιχείο που γεφυρώνει την απόσταση που μας χωρίζει, είναι και η σημαντική και ιστορική ελληνική παροικία στον Παναμά, που έχει ιστορία μεγαλύτερη από έναν αιώνα. Μπορεί να είναι μικρή σε αριθμό, αλλά είναι σημαντική ιστορικά, γιατί οι Έλληνες στον Παναμά έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στον πολιτισμό, στην πολιτική και φυσικά στη ναυτιλία.

Σε εποχές όπως η σημερινή, που βλέπουμε να επικρατούν και να μας πολιορκούν διεθνείς συγκρούσεις και μεγάλες αβεβαιότητες, η συνεργασία χωρών, όπως της Ελλάδος και του Παναμά, που ασπάζονται την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των λαών, είναι απαραίτητη για να ξεπεραστούν αυτές οι τρομακτικές δυσκολίες.

Και θα ήθελα, με αυτές τις σκέψεις και με αυτή την αισιόδοξη ματιά γύρω από τη βελτίωση των διμερών μας σχέσεων, να σας καλωσορίσω και πάλι στην Ελλάδα και να ευχηθώ να είναι η παρουσία σας εδώ, αυτές τις μέρες, όχι μόνο ευχάριστη αλλά και εποικοδομητική».

Από πλευράς του, ο κ. Jose Raul Mulino Quintero σημείωσε: «Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι μέγιστη η τιμή για έναν Πρόεδρο του Παναμά να επισκέπτεται αυτό το σημαντικό και μεγάλο κράτος. Γνωρίζω την Ελλάδα από το 1992 όταν ήμουν Υπουργός Εξωτερικών.

Από τότε έως σήμερα, που βρίσκομαι στον προεδρικό θώκο, έχω επισκεφθεί αρκετές φορές την Ελλάδα ως δικηγόρος του Ναυτικού Δικαίου. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μου αυτών είχα την ευκαιρία να δημιουργήσω φιλικές σχέσεις με εφοπλιστές, με συναδέλφους και να επιβεβαιώσω τη μέγιστη φιλία, η οποία υπάρχει ανάμεσά μας.

Ο Παναμάς και η Ελλάδα έχουν ως κοινό σύμβολο τη θάλασσα. Μπορεί να είμαστε χώρες μικρές, αλλά η θάλασσα μας ενώνει. Στην ιστορία μας είχαμε, επίσης, και έναν Πρόεδρο ελληνικής καταγωγής, έναν Έλληνα Πρόεδρο, τον κύριο Λάκας.

Και όπως, επίσης είπατε, έχουμε στον Παναμά μία μικρή αλλά πολύ σημαντική ελληνική κοινότητα. Είναι μία κοινότητα, τα μέλη της οποίας σχετίζονται με το εμπόριο, με τα καλά εστιατόρια, αλλά πάνω απ' όλα συνεργάζονται για το καλό όλων.

Συμφωνώ και μοιράζομαι μαζί σας τις μεγάλες ευθύνες που έχουμε ως μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Και πριν από ένα έτος προήδρευσα του Συμβουλίου Ασφαλείας όπου το θέμα ήταν η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των θαλασσών.

Τότε δεν βλέπαμε στον ορίζοντα την κατάσταση, η οποία σήμερα έχει δημιουργηθεί και αποτελεί ένα εμπόδιο για τη διεθνή συνεργασία και τη ναυσιπλοΐα.

Τότε, ακριβώς αυτό που είπα ήταν, ότι με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή πολυμέρεια θα μπορούσαμε να επιλύσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα.

Ο Παναμάς είναι μία χώρα, η οποία διαθέτει μία Διώρυγα, μία Διώρυγα η οποία είναι ουδέτερη. Βρίσκεται υπό καθεστώς όπου, άνω των 43 κρατών την αναγνωρίζουν και την διαπλέουν. Η Διώρυγα του Παναμά, πρέπει να μένει ανοικτή τόσο σε περιόδους πολέμου, όσο και σε περιόδους ειρήνης.

Σήμερα, ελπίζουμε η διεθνής κατάσταση να ηρεμήσει, ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει ειρήνη, ώστε η Διώρυγα και η ναυσιπλοΐα να μπορέσουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα στο διηνεκές.

Επίσης ελπίζουμε στην παύση της διένεξης στην Ουκρανία, ώστε αυτή η χώρα να μπορέσει να συνεχίσει τον βίο της με ειρήνη, υπέρ της δημοκρατίας.

Στις συνομιλίες μας, θα μπορέσουμε να αναλύσουμε τα ανωτέρω με περισσότερες λεπτομέρειες. Έρχομαι όμως εδώ, σήμερα, για να δούμε με πολύ καλύτερο τρόπο πώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε θέματα που άπτονται της ναυσιπλοΐας και του διεθνούς εμπορίου.

Ευχαριστώ πάρα πολύ, για την υψηλή τιμή να βρίσκομαι εδώ, σήμερα, ως Πρόεδρος του Παναμά, με στόχο να φέρω ακόμα πιο κοντά τους δύο λαούς μας και τις δύο χώρες μας.

Ευχαριστώ».

Τελετή Παρασημοφόρησης

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε ειδική τελετή, απένειμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Παναμά, το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Σωτήρος.

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος του Παναμά απένειμε στον κ. Τασούλα το παράσημο του Τάγματος του Manuel Amador Guerrero, στον βαθμό του Μεγάλου Περιδέραιου.

