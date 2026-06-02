Κορινθία: Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για άνδρα που αγνοείται
Στις έρευνες συμμετέχουν η Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, που ερευνούν τόσο την ξηρά όσο και τη θαλάσσια ζώνη
- Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό άνδρα στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου στον Κορινθιακό.
- Τα ίχνη του άνδρα χάθηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου.
- Χρησιμοποιούνται εναέρια μέσα, με ελικόπτερο να πραγματοποιεί συνεχείς πτήσεις στην περιοχή.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης 2/6, μεγάλη επιχείρηση των αρχών στον Κορινθιακό και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου, για τον εντοπισμό ενός άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν σήμερα, νωρίς το πρωί.
Στις έρευνες εντοπισμού συμμετέχουν Αστυνομία και Λιμενικό Σώμα, όπου «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή τόσο την ξηρά όσο και τη θαλάσσια ζώνη.
Στις έρευνες, όπως αναφέρει το korinthostv, συμμετέχουν και εναέρια μέσα, με ελικόπτερο να πραγματοποιεί συνεχείς πτήσεις πάνω από την περιοχή.
