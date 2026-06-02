Η νέα φορητή κονσόλα της ASUS έρχεται με OLED οθόνη και βελτιώνει όσα ξέραμε για το gaming

Η ASUS αποκάλυψε το νέο ROG Xbox Ally X20, μία αναβαθμισμένη έκδοση της φορητής κονσόλας που δημιούργησε σε συνεργασία με τη Microsoft, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση του brand Republic of Gamers (ROG).

Η νέα έκδοση διατηρεί τον ισχυρό πυρήνα του αρχικού μοντέλου, εξοπλισμένη με τον επεξεργαστή AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24GB μνήμης RAM και 1TB αποθηκευτικού χώρου, ωστόσο, φέρνει σημαντικές βελτιώσεις στην εμπειρία χρήσης.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την οθόνη, η οποία μεγαλώνει στις 7,4 ίντσες και πλέον χρησιμοποιεί OLED πάνελ. Παράλληλα, υποστηρίζει HDR, ρυθμό ανανέωσης 120Hz, τεχνολογία FreeSync Premium Pro, φωτεινότητα που φτάνει τα 1.400 nits και πιστοποίηση VESA DisplayHDR 1000, προσφέροντας πιο ζωντανά χρώματα και καλύτερη εικόνα σε απαιτητικές συνθήκες φωτισμού.

Η ASUS έχει, επίσης, αναβαθμίσει τα χειριστήρια της συσκευής. Οι αναλογικοί μοχλοί χρησιμοποιούν πλέον TMR αισθητήρες, οι οποίοι υπόσχονται αυξημένη ακρίβεια, καλύτερη απόκριση και μεγαλύτερη αντοχή στη μακροχρόνια χρήση.

Βελτιώσεις έχουν γίνει και στο D–pad, το οποίο επιτρέπει στους παίκτες να επιλέγουν ανάμεσα σε λειτουργία τεσσάρων ή οκτώ κατευθύνσεων, ανάλογα με το είδος του παιχνιδιού και τις προτιμήσεις τους.

Το ROG Xbox Ally X20 θα διατίθεται μαζί με τα ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses, αν και προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν η κονσόλα θα πωλείται και ξεχωριστά. Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την τελική τιμή διάθεσης, με το αρχικό ROG Xbox Ally X να κοστίζει σήμερα 999 ευρώ στην ελληνική αγορά.