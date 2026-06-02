Financial Times: Ο χρυσός εκτόπισε τα αμερικανικά ομόλογα από την κορυφή των αποθεματικών

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε στις 2 Ιουνίου 2026 ότι ο χρυσός αποτελεί πλέον το κορυφαίο περιουσιακό στοιχείο στα επίσημα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω του το αμερικανικό χρέος

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Το χρέος της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου έχασε τα πρωτεία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται σημερινές ανακοινώσεις της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το μερίδιο του χρυσού στο σύνολο των επίσημων ξένων αποθεματικών σκαρφάλωσε στο 27% στα τέλη του 2025. Την ίδια ώρα, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα υποχώρησαν στη δεύτερη θέση, καταλαμβάνοντας το 22% των συνολικών τοποθετήσεων.

Ο ρόλος των τιμών και οι αδυναμίες του χρυσού


Η ανατροπή αυτή δεν οφείλεται σε ένα ξαφνικό μπαράζ στις αγορές, αλλά κυρίως στις διακυμάνσεις των αποτιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες κατέγραψαν στην πραγματικότητα επιβράδυνση το περασμένο έτος, όμως, η κατακόρυφη άνοδος της τιμής του άλλαξε τις ισορροπίες. Η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης ξεκαθάρισε ότι με βάση τις τιμές του 2023, τα αμερικανικά ομόλογα θα παρέμεναν στην κορυφή με ποσοστό 26% έναντι μόλις 16% του χρυσού.

Το γεγονός ότι το πολύτιμο μέταλλο κυριαρχεί προκαλεί εντύπωση, καθώς η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπογράμμισε τα σημαντικά μειονεκτήματά του σε σχέση με τα παραδοσιακά νομίσματα. Η τιμή του παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα, δεν αποφέρει αποδόσεις ή τόκους, ενώ η φυσική του αποθήκευση συνεπάγεται υψηλό κόστος. Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, η προσφορά του δεν είναι ελαστική και αδυνατεί να προσαρμοστεί ομαλά όταν αλλάζουν οι ανάγκες της διεθνούς ρευστότητας.

Ο Γεωπολιτικός κίνδυνος και η θέση του ευρώ

Οι κεντρικοί τραπεζίτες στρέφονται στο χρυσάφι κυρίως ως μέσο προστασίας απέναντι σε γεωπολιτικές αναταράξεις. Οι μεγαλύτεροι αγοραστές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους εντοπίστηκαν σε περιοχές με έντονη αστάθεια, με την Πολωνία, το Καζακστάν, τη Βραζιλία, την Κίνα και την Τουρκία να ηγούνται των συγκεκριμένων συναλλαγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και η Tether, η εταιρεία που εκδίδει το μεγαλύτερο stablecoin στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, προχώρησε σε ακόμη μεγαλύτερες αγορές από πολλές κεντρικές τράπεζες το 2025.

Η έκθεση εστίασε παράλληλα στην πορεία του ευρώ, το οποίο διατηρεί σταθερά τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη χρήσης, πίσω από το αμερικανικό δολάριο. Η έκδοση διεθνούς χρέους σε ευρωπαϊκό νόμισμα άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο από τη δημιουργία του, ενώ παράλληλα το ευρώ αναδείχθηκε σε κυρίαρχο νόμισμα στην αγορά των πράσινων και βιώσιμων ομολόγων. Όπως ανακοινώθηκε, το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα λειτούργησε ως ασφαλές καταφύγιο κατά τις περιόδους έντονης αβεβαιότητας που χαρακτήρισαν το 2025 και τους πρώτους μήνες του 2026.

