Μαζικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική: 24 συλλήψεις και 21.126 αλκοτέστ

Snapshot Η Τροχαία Αττικής διενήργησε 21.126 αλκοτέστ από 28 Μαΐου έως 2 Ιουνίου, με 195 παραβάσεις και 24 συλλήψεις οδηγών.

Οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.

Αστυνομική επιχείρηση της Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκε από τις 28 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου σε όλο το λεκανοπέδιο, με στόχο τον έλεγχο οδηγών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Συνολικά έγιναν 21.126 αλκοτέστ και βεβαιώθηκαν 195 παραβάσεις, ενώ 24 οδηγοί συνελήφθησαν, εκ των οποίων οι 10 οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο. Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ήταν μόλις 0,92% του συνόλου.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν συνολικά 5.786 άλλες παραβάσεις, όπως για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού, παραβίαση φωτεινού σηματοδότη και οδήγηση χωρίς άδεια. Επίσης, ακινητοποιήθηκαν 487 οχήματα, αφαιρέθηκαν 612 άδειες οδήγησης και 265 άδειες κυκλοφορίας.

Η Τροχαία Αττικής ανακοίνωσε ότι οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.