Εγνατία Οδός: Σύγκρουση οχήματος με αρκούδα στα Γρεβενά

Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα μεγάλο ζώο σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή οδηγού.

Αυτή τη φορά, στο περιστατικό ενεπλάκη ο Αντιδήμαρχος Δεσκάτης, Παναγιώτης Κοσμίδης, ο οποίος κινούνταν στο ύψος των Γρεβενών.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το όχημα του Αντιδημάρχου συγκρούστηκε σφοδρά με αρκούδα που βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Η σύγκρουση του οχήματος με το ζώο ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Ο κ. Κοσμίδης δεν τραυματίστηκε ωστόσο μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας της περιοχής για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σε εξέλιξη η αναζήτηση του ζώου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για το ατύχημα ενημερώθηκαν επίσης περιβαλλοντικές οργανώσεις και αρμόδιες αρχές οι οποίες αναζητούν την αρκούδα με στόχο να διαπιστωθεί αν το ζώο φέρει τραύματα και σε τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία του μετά τη σύγκρουση.

Το νέο αυτό περιστατικό καταδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω νίσχυση των προστατευτικών μέτρων οδικής ασφάλειας σε τμήματα της Εγνατίας που γειτνιάζουν με βιοτόπους άγριων ζώων.

