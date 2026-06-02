Δίκη Βαλυράκη - Πραγματογνώμονας: «Είμαι βέβαιος ότι υπήρχαν δύο σκάφη»

Με την κατάθεση ειδικού πραγματογνώμονα που ανέλυσε βίντεο και drone από την ημέρα της δολοφονίας του Σηφη Βαλυράκη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την υπόθεση.

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε τεχνικός πληροφορικής που όρισε η οικογένεια του πρώην υπουργού προκειμένου να αναλύσει και να συντάξει έκθεση για τα ψηφιακά αρχεία που υπάρχουν για την υπόθεση. Ο πραγματογνώμονας

ανέλυσε ακόμα και τις εικόνες του drone και όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, διαπίστωσε ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ένα εμφανώς μεγαλύτερο σκάφος, το οποίο είναι αυτό που φαίνεται να κανει κυκλικές κινήσεις στις εικόνες αυτές.

«Εγώ είμαι βέβαιος ότι υπήρχαν δύο σκάφη»

«Απο τις εικόνες drone φαινόταν ότι υπήρχαν άτομα που η φορά του σώματός τους βρισκόταν προς το σημείο που ήταν τα δύο σκάφη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας. Στην κατάθεσή του επισήμανε ότι έγιναν λάθη, όπως ότι δεν αναζητήθηκε άμεσα όλο το βιντεοληπτικο υλικό το οποίο θα μπορούσε να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για την υπόθεση.

Δικηγόρος οικ. Βαλυράκη: Αν μπορείτε κωδικοποιημένα, να αναφέρετε τα λάθη και τις παραλείψεις αυτού του περιστατικού.

Πραγματογνώμονας: Το σύνολο του βιντεοληπτικου δεν αναζητήθηκε, δεν πήγαν πόρτα πόρτα. Δεν αναζητήθηκαν τα κινητά τηλέφωνα από πιθανά ύποπτα πρόσωπα.

Η πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων τόνισε ότι στις 11:17, εκείνη την ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων ήταν στο αλιευτικό καταφύγιο και έκανε αίτημα προκειμένου να προσκομιστεί βίντεο στη δικογραφία που ανέλυσε ο τεχνικός σύμβουλος.

Επίσης, η υπεράσπιση υπέβαλλε αίτημα να προσκομιστεί στο δικαστήριο το βίντεο το οποίο ο μάρτυρας αναφέρει ότι ανέλυσε και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στη δικογραφία.

