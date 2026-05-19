Δίκη Βαλυράκη: Από «θλων και τέμνον» όργανο ο θάνατος του πρώην υπουργού κατέθεσε ιατροδικαστής

Δεύτερη ιατροδικαστής κατέθεσε σήμερα στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε σήμερα η Χριστίνα Τσάκωνα, η οποία είναι η δεύτερη ιατροδικαστής που, μαζί με τον Νίκο Καλόγρηα, κλήθηκαν να εξετάσουν τη σορό του πρώην υπουργού.

Στην κατάθεσή της η κυρία Τσάκωνα ανέφερε ότι, μαζί με τον συνάδελφό της, στην έκθεση που συνέταξαν κατέληξαν πως ο θάνατος προκλήθηκε από θλων και τέμνον όργανο.

Σχολιάζοντας την αναφορά της προπέλας στην ιατροδικαστική έκθεση, η μάρτυρας ανέφερε ότι την συμπεριέλαβαν στις παρατηρήσεις και όχι στην αιτία θανάτου, ενώ πρόσθεσε ότι είναι δουλειά των πραγματογνωμόνων να εξηγήσουν τι κινήσεις κάνουν τα υδροπτέρυγα και οι προπέλες. «Εμείς ερευνούμε την αιτία θανάτου και όχι τις συνθήκες» είπε η κυρία Τσάκωνα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν το κοντάρι μπορεί να προκαλέσει τους μώλωπες, η ιατροδικαστής ανέφερε ότι οι μώλωπες θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν από χτύπημα με κοντάρι, καθώς υπήρχαν μώλωπες στο σώμα, αλλά και ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν πράγματι χτυπήθηκε, αφού δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας.

