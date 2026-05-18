Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγρασίας στο σπίτι τους, συνήθως καταλήγουν σε έναν αγώνα δρόμου και εξόδων για να βρουν την πηγή προέλευσης.

Όμως αυτό που χρειάζεται είναι λίγο αλουμινόχαρτο, κολλημένο στον τοίχο και αφημένο εκεί για δύο ημέρες.

Το αλουμινόχαρτο δεν διορθώνει τίποτα, απλά κάνει τη διάγνωση.

Αφαιρέστε το μετά από 48 ώρες και η πλευρά που εμφανίζει υγρασία δείχνει με ποιο πρόβλημα έχει να κάνει και αν η λύση είναι ένας αφυγραντήρας ή ένας υδραυλικός.

Σύμφωνα με την αρχή για την ανακαίνιση σπιτιών This Old House, περίπου το 60% των αμερικανικών σπιτιών με υπόγεια έχουν προβλήματα με το νερό, και ο εντοπισμός της πηγής συγκαταλέγεται στις πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας ιδιοκτήτης σπιτιού.

Η δοκιμή με το αλουμινόχαρτο εντοπίζει τα προβλήματα ενώ είναι ακόμα αόρατα, γι' αυτό και οι αρχιτέκτονες και οι εργολάβοι τη συνιστούν ως πρώτο βήμα πριν ανοίξετε οποιονδήποτε τοίχο.

Η διαδικασία είναι υπερβολικά απλή. Καθαρίστε τον τοίχο με ένα στεγνό πανί. Κόψτε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο μεγαλύτερο από το ύποπτο τμήμα. Κολλήστε το σφιχτά στον τοίχο, σφραγίζοντας κάθε άκρη ώστε ο αέρας του δωματίου να μην μπορεί να φτάσει στο χώρο πίσω από το φράγμα. Αφήστε το ανέπαφο για 24 έως 48 ώρες.

Όταν αφαιρέσετε το αλουμινόχαρτο, η θέση της υγρασίας θα σας δώσει αμέσως την απάντηση. Η υγρασία στην πλευρά του τοίχου του αλουμινόχαρτου υποδηλώνει ότι το νερό διαπερνά τον ίδιο τον τοίχο.

Ρωγμές στα θεμέλια, ελαττωματικοί σωλήνες, κακή εξωτερική στεγανοποίηση ή έδαφος με κλίση προς το σπίτι ωθούν το νερό εκεί που δεν πρέπει να πάει.

Σκούρα σημεία ή ένα λευκό, πουδρώδες κατάλοιπο επιβεβαιώνουν ότι το νερό έχει διαπεράσει το υλικό, ακόμα και αν η επιφάνεια του τοίχου φαίνεται στεγνή στην αφή.

Η υγρασία στην εξωτερική πλευρά υποδηλώνει συμπύκνωση από τον εσωτερικό αέρα.

Τα βρεγμένα ρούχα που στεγνώνουν στο εσωτερικό, τα κλειστά παράθυρα κατά τους ψυχρότερους μήνες και ο ανεπαρκής αερισμός μετά το μαγείρεμα ή το ντους γεμίζουν τον αέρα με υγρασία που κατακάθεται στις ψυχρότερες επιφάνειες των τοίχων. Το νερό δεν προέρχεται από έξω. Προέρχεται από τον αέρα μέσα στο δωμάτιο.

Ο γενικός εργολάβος του This Old House, Tom Silva, κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των δύο ευρημάτων. Μια υγρή κάτω πλευρά σημαίνει ότι η υγρασία περνάει μέσα από τον τοίχο ή το δάπεδο από το γύρω έδαφος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προσθήκη εσωτερικών επιστρώσεων ή φραγμών υδρατμών βοηθά μόνο αφού αντιμετωπιστεί η εξωτερική πηγή.

Μια στεγνή κάτω πλευρά με συμπύκνωση στην κορυφή υποδηλώνει ότι ο ίδιος ο αέρας περιέχει υπερβολική ποσότητα νερού, ένα πρόβλημα που συχνά επιλύεται με έναν αφυγραντήρα.