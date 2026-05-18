Care for Carers: Μια νέα εμπειρία φροντίδας και ενδυνάμωσης για τους σύγχρονους φαρμακοποιούς

Σε μια εποχή όπου οι επαγγελματίες υγείας καλούνται καθημερινά να ισορροπήσουν ανάμεσα στην επιστημονική ευθύνη, την ανθρώπινη φροντίδα και τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της καθημερινότητας, η ανάγκη για ουσιαστική υποστήριξη και προσωπική ενδυνάμωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ.

Με αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία δημιουργήθηκε το CARE FOR CARERS, η νέα διήμερη βιωματική διοργάνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης, με την υποστήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Μαΐου στο Litohoro Olympus Resort.

Το CARE FOR CARERS φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι περισσότερο από ένα συνέδριο. Πρόκειται για μια ολιστική εμπειρία αφιερωμένη στους ίδιους τους φαρμακοποιούς - στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της υγείας, στηρίζοντας με συνέπεια, γνώση και ανθρωπιά χιλιάδες ανθρώπους στην καθημερινότητά τους.

Μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει βιωματικά sessions, wellbeing activities, ομιλίες και δράσεις προσωπικής ανάπτυξης, η διοργάνωση δημιουργεί έναν χώρο ουσιαστικού διαλόγου γύρω από την ψυχική ανθεκτικότητα, τη σύγχρονη ηγεσία, την πρόληψη του burnout, τη διατροφή, τη μακροβιότητα και τη συνολική ευεξία.

Το προκαταρκτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει σημαντικές παρουσίες από τον χώρο της ψυχολογίας, της φαρμακευτικής αγοράς, της επιχειρηματικότητας και της υγείας, μεταξύ των οποίων:

• η Ελισάβετ Γεωργίου, Εργασιακή Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, με το βιωματικό session «Care for the Carer: φροντίζοντας τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο»,

• η Ντανιέλα Μάλλο, Head of Business Unit Consumer Healthcare της Vian, με ομιλία με τίτλο «Ηγέτης πρώτα του εαυτού σου: το πιο σημαντικό leadership skill»,

• η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια Χριστίνα Ευγενίδου, με την ομιλία
«Επαναπροσδιορίζοντας την Ευτυχία: Μια παύση πέρα από την αναζήτηση»,

• ο Απόστολος Καραμπίνης, CEO της Karabinis Medical, με θεματική γύρω από το wellbeing και το επιχειρείν στον σύγχρονο χώρο υγείας,

• ο Τόλης Γιακουμάκης, Επιστημονικός Διευθυντής της L’Oréal Dermatological Beauty, με ομιλία με τίτλο «SKIN LONGEVITY: Επιστημονικά Δεδομένα και Καινοτόμα Συστατικά στη Διαχείριση της Γήρανσης του Δέρματος»,

• η Dr. Μαρία Ψωμά, Βιοπαθολόγος, με θεματική γύρω από το Longevity και την Εμμηνόπαυση, με την υποστήριξη της Menarini Hellas,

• καθώς και η Χριστίνα Πούλου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της DYONMED A.E., με ομιλία με τίτλο «Change your mindset before the market blocks you», εστιάζοντας στη νέα πραγματικότητα του φαρμακείου, τις νέες υπηρεσίες υγείας και την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας στον κλάδο.

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται επίσης από yoga και mindfulness sessions, networking moments, καθώς και προαιρετική πεζοπορία στον Όλυμπο, ενισχύοντας τον βιωματικό και ανθρώπινο χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Gold Sponsors της διοργάνωσης είναι οι εταιρείες ΒΙΑΝ Α.Ε., KARABINIS MEDICAL SA και VICHY LABORATORIES, ενώ υποστηρικτές είναι οι εταιρείες Doctor’s Formulas και DyonMed, οι οποίες στηρίζουν ενεργά μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα για τον χώρο της υγείας και του φαρμακείου.

Το CARE FOR CARERS φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφετηρία ενός νέου θεσμού για τους φαρμακοποιούς της Ελλάδας — ενός θεσμού που υπενθυμίζει ότι η φροντίδα προς τους άλλους ξεκινά από τη φροντίδα προς τον εαυτό μας.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην επίσημη ιστοσελίδα Care4Carers

Την οργανωτική υποστήριξη της διοργάνωσης έχει αναλάβει η Noufio Communication Services και χορηγοί επικοινωνίας είναι οι ιστοσελίδες Farmakopoioi και Pharmateam.

