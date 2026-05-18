Κατερίνη: Άρπαξαν τσάντα με 26.000 ευρώ που μετέφερε 43χρονος

Ένας 43χρονος ιδιοκτήτης πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών στην Κατερίνη κατήγγειλε πως έπεσε θύμα ληστείας το βράδυ της Τετάρτης, με τους δράστες να του αρπάζουν σημαντικό χρηματικό ποσό και να τον τραυματίζουν. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 43χρονου, περίπου στις 22:15, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του, τον πλησίασαν δύο άγνωστα άτομα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει. Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη με ξύλινο αντικείμενο. Στη συνέχεια, αφαίρεσαν τσάντα που, σύμφωνα με τον ίδιο, περιείχε το ποσό των 26.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα. Η ασφάλεια της περιοχής έχει τεθεί υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό των δραστών.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης και συλλέγει μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση των ληστών και την ανάκτηση της κλεμμένης περιουσίας.

Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας για τους επαγγελματίες στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Κατερίνης, όπου τα περιστατικά εγκληματικότητας έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ενημερώνουν άμεσα για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.