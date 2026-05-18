Ο Έμπολα επιστρέφει με το σπάνιο στέλεχος Bundigio: Τo «καταστροφικό» χρονικό κενό για την επιδημία

 Γιατί είναι τόσο επικίνδυνος ο «Bundigio» και γιατί υπήρξε καθυστέρηση για την ύπαρξη κρουσμάτων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση διεθνούς έκτακτης ανάγκης λόγω της εξάπλωσης του σπάνιου στελέχους Έμπολα «Bundigio» στο Κονγκό και την Ουγκάντα.
  • Το στέλεχος «Bundigio» έχει ποσοστό θνησιμότητας 30%
  • 40%, υψηλότερο από αυτό του COVID
  • 19, και το υπάρχον εμβόλιο για Έμπολα είναι αναποτελεσματικό εναντίον του.
  • Υπήρξε καθυστέρηση στη γνωστοποίηση της επιδημίας, με την πρώτη περίπτωση να αναφέρεται τρεις εβδομάδες μετά τα πρώτα συμπτώματα, επιτρέποντας την ανεμπόδιστη εξάπλωση του ιού.
  • Η επιδημία επικεντρώνεται στην επαρχία Ιτόρι του Κονγκό, όπου οι συνεχείς ένοπλες συγκρούσεις δυσχεραίνουν τον έλεγχο της νόσου.
  • Η διασυνοριακή μετάδοση στην Ουγκάντα έχει ήδη επιβεβαιωθεί, με ανησυχίες για μεγαλύτερη πραγματική έκταση της επιδημίας από τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την Κυριακή κατάσταση διεθνούς έκτακτης ανάγκης λόγω της εξάπλωσης του σπάνιου στελέχους «Bundigio» του ιού Έμπολα στο Κονγκό και την Ουγκάντα.

Ένας θάνατος, με πραγματικούς φόβους για τουλάχιστον 88 ύποπτα κρούσματα και 300 καταγεγραμμένα μέχρι στιγμής, ενώ οι πραγματικοί αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι, σύμφωνα με τις βρετανικές εφημερίδες Guardian και Independent.


Τι είναι ο Έμπολα;

Είναι μια πολύ μεταδοτική και συχνά θανατηφόρα ασθένεια, η οποία οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε ιογενή αιμορραγικό πυρετό, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι στελέχη που προσβάλλουν τον άνθρωπο είναι: 4 και προκαλούνται από διάφορους ιούς που συνδέονται συχνά με τις νυχτερίδες των φρούτων, και περιλαμβάνουν τα «Ζαΐρ, Σουδάν, Bundigio και Τάι Φόρεστ».

Η νόσος μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο και από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω των σωματικών υγρών του μολυσμένου ατόμου.

Congo Ebola

ΑΡΧΕΙΟ - Αυτή η έγχρωμη μικροφωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου χωρίς ημερομηνία, που διατέθηκε από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), απεικονίζει ένα ιικό σωματίδιο του ιού Έμπολα

Frederick Murphy/CDC μέσω AP

Ποιο είναι το μυστικό της επικινδυνότητας του «Bundigio»;

Ο ιός «Μποντιμπούγιο» είναι ένας από τους τέσσερις κύριους ιούς που προκαλούν αιμορραγικό πυρετό Έμπολα.

Σύμφωνα με τον Independent, αυτό είναι μόνο το τρίτο ξέσπασμα στην ιστορία του στελέχους, καθώς εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην επαρχία Bundibogyo της Ουγκάντα (2007-2008) και μόλυνε 149 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 37, και στη συνέχεια εμφανίστηκε για δεύτερη φορά στη Δημοκρατία του Κονγκό (2012) με 57 μολύνσεις, εκ των οποίων οι 29 πέθαναν.

Οι ιατρικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι το ποσοστό θνησιμότητας αυτού του στελέχους κυμαίνεται μεταξύ 30% και 40% του συνόλου των μολυσμένων, το οποίο είναι υψηλότερο από το ποσοστό θνησιμότητας από COVID-19.

Μερικά από τα συμπτώματά του, σύμφωνα με αναφορές, είναι:

• Ξαφνικός πυρετός και έντονος πονοκέφαλος.
• Μυϊκοί πόνοι και γενική αδυναμία του σώματος.
• Δερματικό εξάνθημα, διάρροια, έμετος, εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία.

Ο Δρ. Simon Williams, ειδικός λοιμωξιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Σουάνσι, εξηγεί στον Guardian ότι το εμβόλιο για τον Έμπολα είναι εντελώς αναποτελεσματικό έναντι αυτού του σπάνιου στελέχους.

Προσθέτει ότι η ασθένεια μπορεί να αποβεί θανατηφόρα για οποιονδήποτε προσβληθεί, και η επικινδυνότητά της δεν περιορίζεται σε άτομα άνω των 19 ετών ή σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως συνέβαινε με τον κορονοϊό.

Και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ειδικές θεραπείες ή εμβόλια για αυτόν τον συγκεκριμένο ιό, ο έλεγχος της νόσου εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την απομόνωση των κρουσμάτων και την ιχνηλάτηση των επαφών τους, κάτι που, σύμφωνα με τον ειδικό, φαίνεται σχεδόν αδύνατο στις τρέχουσες συνθήκες της περιοχής.

Uganda Ebola

Ένας άνδρας κάθεται μπροστά από το Μουσουλμανικό Νοσοκομείο Κιμπούλι, όπου πέθανε ένας ασθενής με Έμπολα στην Καμπάλα της Ουγκάντα, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026

AP/ Hajarah Nalwadda

Τι σημαίνει η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης;


Εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης εξηγούν στην εφημερίδα «The Independent» ότι η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον ΠΟΥ δεν σημαίνει ότι η πανδημία έχει ξεφύγει από τον έλεγχο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά αποτελεί προειδοποίηση που καλεί τη διεθνή κοινότητα να συντονιστεί και να παράσχει άμεση οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Ο Guardian ωστόσο αποκάλυψε ένα καταστροφικό χρονικό κενό στην παρακολούθηση της επιδημίας, καθώς η πρώτη περίπτωση που εντοπίστηκε ήταν ενός 24χρονου άνδρα, ο οποίος πέθανε τρεις ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων στις 27 Απριλίου.
Οι υγειονομικές αρχές έμαθαν για το ξέσπασμα μόλις στις 5 Μαΐου και παραδόξως, η αναφορά ήρθε μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η καθυστέρηση σημαίνει ότι ο ιός εξαπλώθηκε ανεμπόδιστα για αρκετές εβδομάδες, και όταν οι αρχές ανέλαβαν δράση, είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους 50 άτομα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν εμπειρογνώμονες στην εφημερίδα, το κύριο επίκεντρο της επιδημίας βρίσκεται στην επαρχία «Ιτόρι» στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μια περιοχή που βιώνει συνεχείς ένοπλες συγκρούσεις, γεγονός που δυσχεραίνει τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Congo Ebola

Γενική άποψη της Μπουνιά, όπου έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα Έμπολα στην επαρχία Ιτούρι του Κονγκό, Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

AP

Η διασυνοριακή μετάδοση του ιού στη γειτονική Ουγκάντα επιβεβαιώθηκε επίσημα μέσω δύο μολυσμένων ατόμων που ταξίδεψαν από το Κονγκό, εκ των οποίων το ένα πέθανε σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Καμπάλα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας φοβάται ότι το υψηλό ποσοστό μόλυνσης μεταξύ των εξετασθέντων, σε συνδυασμό με την άφιξη της νόσου σε μια μεγάλη πρωτεύουσα όπως η Καμπάλα, αποτελούν ανησυχητικά σημάδια ότι η πραγματική έκταση της επιδημίας είναι «πολύ μεγαλύτερη» από ό,τι παρατηρείται και αναφέρεται επί του παρόντος.

