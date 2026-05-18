Πατήσια: Νεκρός υπάλληλος από έκρηξη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ

Εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ σημειώθηκε στα Πατήσια το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ειδικότερα, ο 52χρονος υπάλληλος, έχασε τη ζωή του έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, την ώρα που εκείνος εκτελούσε εργασίες επί της οδού Ηλία Ζερβού.

Τα αίτια της έκρηξης προς το παρόν παραμένουν άγνωστα, ενώ ο 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

