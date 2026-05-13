Αμφιλοχία: Τραυματίστηκε λιμενεργάτης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο λιμάνι της Αμφιλοχίας, όταν 63χρονος λιμενεργάτης τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης φορτηγού πλοίου σημαίας Παναμά.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο 63χρονος παρασύρθηκε από ένα φορτηγό όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αριστερό ώμο, στο αριστερό γόνατο, ενώ έφερε και επιφανειακό τραύμα στο μέτωπο.

Ο τραυματίας μετέβη με ιδία μέσα στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και ακολούθως στο Νοσοκομείο Αγρινίου, για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 56χρονος ημεδαπός οδηγός του Φ/Γ οχήματος για παράβαση του άρθρου 308 του Π.Κ. «Απλή σωματική βλάβη από αμέλεια».

