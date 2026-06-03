Εξαφανίστηκε 14χρονος στο Ωραιόκαστρο

Όπως ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού για την εξαφάνιση, τα ίχνη του Γιούσεφ (ον) Τζούμαα (επ), 14 ετών

Εξαφανίστηκε 14χρονος στο Ωραιόκαστρο
ΕΛΛΑΔΑ
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Αναστάτωση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης για την εξαφάνιση του Γιούσεφ Τζούμαα αιγυπτιακής καταγωγής. Πληροφορίες για τον ανήλικο έδωσε στη δημοσιότητα το Χαμόγελο του Παιδιού το απόγευμα της Τετάρτης (03.06.2026).

Όπως ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού για την εξαφάνιση, τα ίχνη του Γιούσεφ (ον) Τζούμαα (επ), 14 ετών, από την Αίγυπτο χάθηκαν στις 3 Ιουνίου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε την Τετάρτη και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιούσεφ (ον) Τζούμαα (επ) έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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