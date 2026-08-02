«Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε»: Η κρητική λεβεντιά και η δύναμη της οικογένειας μέσα από έναν χορό

Μια ξεχωριστή στιγμή γεμάτη παράδοση, συναίσθημα και κρητική λεβεντιά καταγράφηκε στο Ηράκλειο, με το μήνυμα «Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε» να αποτυπώνει τη δύναμη των οικογενειακών δεσμών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Λεονταράκης μαζί με τα αδέρφια του, σε ένα παραδοσιακό γλέντι όπου ο χορός και η μουσική ανέδειξαν την αυθεντική κουλτούρα της Κρήτης. Κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και ακολουθώντας τον ίδιο ρυθμό, οι πρωταγωνιστές της στιγμής έδωσαν ένα ιδιαίτερο μήνυμα ενότητας και αγάπης.

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