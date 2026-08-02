Σύγκρουση ελικοπτέρων - Αντιπτέραρχος ε.α.: «Κανείς δεν είδε κανένα με αποτέλεσμα το ατύχημα»

Snapshot Η σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων οφείλεται στην έλλειψη οπτικής επαφής μεταξύ των χειριστών τους.

Το ελικόπτερο που βρισκόταν ψηλότερα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και δεν είδε το ελικόπτερο που ήταν από κάτω.

Ο χειριστής του κάτω ελικοπτέρου έκανε μια μικρή στροφή προς τα δεξιά πριν τη σύγκρουση, χωρίς να έχει οπτική επαφή με το άλλο ελικόπτερο.

Η αλυσίδα γεγονότων που οδήγησε στο ατύχημα περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες που πρέπει να διερευνηθούν.

Απαιτείται έρευνα για τον συντονισμό των ελικοπτέρων, τον λόγο που βρέθηκαν στο ίδιο ύψος και τον τρόπο διαχωρισμού τους. Snapshot powered by AI

Μία πρώτη εκτίμηση για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που σημειώθηκε ανάμεσα σε Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι και Αγία Παρασκευή, έκανε ο Αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, Βασίλης Βρεττός με δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

Ο κ. Βρεττός ξεκίνησε αναφέροντας πως σε κάθε ατύχημα ή δυστύχημα υπάρχει μία αλυσίδα γεγονότων που κάθε κρίκος συμβάλει στο τελικό αποτέλεσμα.

Όπως σημείωσε στη συνέχεια ο κ. Βρεττός, από μία πρώτη ανάλυση του βίντεο της στιγμής της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων φαίνεται ότι οι χειριστές τους δεν είχαν οπτική επαφή. Όπως εξήγησε, το ένα ελικόπτερο (αυτό που ήταν ψηλότερα) ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και δεν είδε το ελικόπτερο που ήταν από κάτω καθώς δεν είχε οπτική επαφή.

Αντίστοιχα, ο χειριστής του αλλου ελικοπτέρου, όπως φαίνεται κάνει μία μικρή στροφή προς τα δεξία λίγο πριν τη σύγκρουση η οποία πιθανώς να έκανε πιο ευμενείς τις συνθήκες του ατυχήματος. Και σε αυτήν την περίπτωση ο χειριστής δεν είχε οπτική επαφή.

«Κανείς δεν είδε κανέναν, με αποτέλεσμα να γίνει το ατύχημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως ο πτέραρχος ε.α. σημείωσε ότι προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια πίσω από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε μία σειρά ερωτημάτων προκιεμένου να διευκρινιστεί τι ρόλο έπειαξε ο κάθε κρίκος όπως π.χ.: ποιος έκανε τον συντονισμός, γιατί τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν στο ίδιο ύψος, υπήρχει διαχωρισμός των ελικοπτέρων και αν ναι ποιος ήταν αυτός.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ με τις δηλώσεις του αντιπτέραρχου εν αποστρατεία, Βασίλη Βρεττού:

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