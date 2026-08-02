Σταμάτης Γαρδέλης στο Newsbomb.gr: «Το τελευταίο δάσος που είχαμε στην Αττική το κάψαμε»

Snapshot Ο Σταμάτης Γαρδέλης συμμετέχει ως εθελοντής στη μάχη με τη φωτιά στη Δυτική Αττική και περιγράφει την καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό.

Η πυρκαγιά κατέκαψε το τελευταίο σημαντικό δάσος της Αττικής, το οποίο δεν είχε αντιπυρικές ζώνες.

Υπήρξε μεγάλη προσπάθεια να μην επεκταθεί η φωτιά στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου.

Ο ηθοποιός τονίζει τη συναισθηματική απώλεια των κατοίκων και τη βαθιά καταστροφή που προκλήθηκε, πέρα από την προστασία των σπιτιών. Snapshot powered by AI

Ο Σταμάτης Γαρδέλης που συμμετείχε ως εθελοντής στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, μίλησε στο Newsbomb.gr και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

«Είμαι στους εθελοντές της Δυτικής Αττικής. Έχει καεί όλο το Πόρτο Γερμενό. Σταματάμε τη φωτιά για να μη πάει στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η φωτιά κατέκαψε μια εξαιρετικά ευαίσθητη δασική περιοχή, η οποία δεν διέθετε φυσικές ή τεχνητές αντιπυρικές ζώνες.

«Είναι ένα δάσος που δεν έχει ασφάλεια, δεν έχει αντιπυρικές ζώνες. Το τελευταίο δάσος που είχαμε στην Αττική... Το κάψαμε!», είπε με εμφανή συγκίνηση.

Ο ίδιος στάθηκε και στη βαθιά συναισθηματική απώλεια που βιώνουν οι κάτοικοι, τονίζοντας πως, παρότι το δικό του σπίτι σώθηκε, νιώθει ότι έχασε κάτι πολύ μεγαλύτερο.

«Το σπίτι μου δεν κάηκε, αλλά κάηκε αυτό. Αυτό είναι το σπίτι μου και κάηκε. Κάηκε του γείτονά μου, του φίλου μου, ζώα... Ένας θάνατος είναι όλο αυτό», ανέφερε, αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.

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