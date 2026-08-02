Άργος: Υπό έλεγχο η φωτιά στα Σταθαίικα

Snapshot Η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Σταθαίικα Άργους τέθηκε υπό έλεγχο.

Καταστράφηκαν χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα στην πληγείσα έκταση.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 42 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση χρησιμοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη. Snapshot powered by AI

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 9.30 το πρωί της Κυριακής 2/8 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σταθαίικα Άργους.

Στην περιοχή κάηκαν ελαιόδεντρα και θαμνώδης έκταση.

Η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς έγινε με τη συμμετοχή 42 πυροσβεστών με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν δύο αεροσκάφη.

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