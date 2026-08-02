Άργος-Μυκήνες: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά - Πώς θα δηλώσουν οι κάτοικοι τις ζημιές

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει στους κατοίκους πώς θα δηλώσουν τις ζημιές από τη φωτιά

Ελένη Ευστρατίου

Άργος-Μυκήνες: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά - Πώς θα δηλώσουν οι κάτοικοι τις ζημιές
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση της πυρκαγιάς στα Φίχτια Αργολίδας, η οποία προκλήθηκε από σπινθήρες γεωργικού ελκυστήρα κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών χωρίς μέτρα πρόληψης.
  • Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενημερώνει ότι θα σταλεί αναγγελία για τις ζημιές στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών Φίχτια, Μπόρσα και Κουτσοπόδι.
  • Οι δηλώσεις ζημιών για αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα υποβάλλονται στον ΕΛΓΑ, για κατοικίες στον Δήμο Άργους-Μυκήνων και για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
  • Κλιμάκια του ΕΛΓΑ, της ΔΑΕΦΚ και υπηρεσιών της Περιφέρειας θα πραγματοποιήσουν άμεσα αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές για την καταγραφή ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων.
  • Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεσμεύεται να στηρίξει τους κατοίκους στη διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιών.
Snapshot powered by AI

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά που ξέσπασε στα Φίχτια Αργολίδας την Παρασκευή 31 Ιουλίου και κατέστρεψε σπίτια, υποδομές, καλλιέργειες και δασική έκταση.

Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες γεωργικού ελκυστήρα και καταστροφέα, την ώρα που εκτελούνταν αγροτικές εργασίες. Ως υπαίτιοι αναδείχθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας που εκτελούσαν τις εργασίες χωρίς μέτρα πρόληψης, οι οποίοι συνελήφθησαν στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Όσον αφορά στη μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 09:51 της Παρασκευής, 31 Ιουλίου 2026, στην περιοχή Φίχτι του Δήμου Άργους – Μυκηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ένας ημεδαπός ηλικίας 57 ετών και μία ημεδαπή ηλικίας 53 ετών, κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα, προκάλεσαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Οι δύο υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. (Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού), τα οποία μετέβησαν στην περιοχή προς ενίσχυση των ερευνών του Α.Κ.Α.Ε.Ε. (Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) Αργολίδας».

Πώς να δηλώσουν τις ζημιές οι πολίτες

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε ότι θα σταλεί άμεσα αναγγελία για τη γνωστοποίηση των καταστροφών που υπέστησαν οι κάτοικοι των οικισμών Φίχτια, Μπόρσα, Κουτσοπόδι του Δήμου Άργους - Μυκήνων.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ και της ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται να αναλάβουν την αυτοψία και την αποζημίωση.

Συγκεκριμένα:

Στον ΕΛΓΑ θα υποβληθούν οι δηλώσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε σημεία που θα οριστούν από τον Δήμο Άργους-Μυκηνών.

Στον Δήμο Άργους-Μυκηνών θα υποβληθούν οι δηλώσεις για τις ζημιές σε κατοικίες, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους και να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και αποκατάστασης.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα υποβληθούν οι δηλώσεις για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταγραφή των ζημιών και στη συνέχεια οι αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις και ενισχύσεις.

«Για περισσότερες πληροφορίες, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα δοθούν οδηγίες προς τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, στις κατοικίες καθώς και στις επιχειρήσεις τους.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών για αποζημιώσεις και ενισχύσεις.

Επίσης κλιμάκια από τον ΕΛΓΑ, την ΔΑΕΦΚ και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας (ΔΑΟΚ) θα πραγματοποιήσουν άμεσα αυτοψίες, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές», αναφέρει η ανακοίνωη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:55ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάζια Σημαία 2026: Πώς κερδίζεται, γιατί αφαιρείται και ποιες ελληνικές ακτές την κατέκτησαν

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα

16:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κωπηλασία: Χάλκινο μετάλλιο για τον Ντούσκο στο Βαρέζε

16:32ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Έκτακτη σύσκεψη για το μεταναστευτικό την Τρίτη - Στους 67 ανέρχονται οι νεκροί στη Θεούτα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιδηψό: Πνίγηκε 68χρονη στη παραλία Τρεις Μώλοι

16:17ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κωπηλασία: Χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ για τον Πέτρο Γκαϊδατζή!

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος της Σκωτζέζας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Πρόκειται για 26χρονο Αφγανό

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: «Κόβουν» την ανάσα νυχτερινά πλάνα από την πύρινη «λαίλαπα» που κατέκαψε σπίτια - Βίντεο

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα

16:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα πέσουν οι άνεμοι - Αναλυτική μετεωρολογική πρόγνωση

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Γέμιζε το βυτίο του από πυροσβεστικό κρουνό – Συνελήφθη για κλοπή νερού

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Άργος-Μυκήνες: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά - Πώς θα δηλώσουν οι κάτοικοι τις ζημιές

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Ίμπρου – Τραυματίστηκε 54χρονος

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Υπό έλεγχο η φωτιά στα Σταθαίικα

15:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Centaur International Film Festival: Παράταση στις υποβολές για το νέο διεθνές φεστιβάλ του Νότιου Πηλίου

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση – Είχε καταδικαστεί ξανά για ίδια υπόθεση

14:55ΥΓΕΙΑ

Κοιμάστε με τον ανεμιστήρα αναμμένο; Κι όμως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία σας

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βοιωτία: Με ριπές ανέμων έως και 70 χλμ/ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης - Η ανακοίνωση του Αστεροσκοπείου

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κρήτη: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη Γεωργιούπολη Χανίων - Τρία άτομα απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια των οχημάτων

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Σταμάτης Γαρδέλης στο Newsbomb.gr: «Το τελευταίο δάσος που είχαμε στην Αττική το κάψαμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος της Σκωτζέζας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Πρόκειται για 26χρονο Αφγανό

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Σταμάτης Γαρδέλης στο Newsbomb.gr: «Το τελευταίο δάσος που είχαμε στην Αττική το κάψαμε»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη με πυροβολισμούς - Συνελήφθη συμμορία που είχε «ξηλώσει» 97 μετασχηματιστές

16:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα πέσουν οι άνεμοι - Αναλυτική μετεωρολογική πρόγνωση

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση – Είχε καταδικαστεί ξανά για ίδια υπόθεση

11:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ζώνουν τα Μέγαρα οι φλόγες - Εκκενώσεις 7 οικισμών και της ΒΙΠΕ - Μάχη και στην Κεφαλονιά

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: «Κόβουν» την ανάσα νυχτερινά πλάνα από την πύρινη «λαίλαπα» που κατέκαψε σπίτια - Βίντεο

13:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στα Άνω Λιόσια: Στο μικροσκόπιο γυναίκα για τη δολοφονία του 72χρονου - Τον σκότωσαν αλλού και τον μετέφεραν στο αυτοκίνητο

14:55ΥΓΕΙΑ

Κοιμάστε με τον ανεμιστήρα αναμμένο; Κι όμως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία σας

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιδηψό: Πνίγηκε 68χρονη στη παραλία Τρεις Μώλοι

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Οι εικόνες από την καταστροφή με το πρώτο φως της ημέρας

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Νέο μήνυμα του 112 - Εκκένωση σε επτά οικισμούς και στη βιομηχανική περιοχή

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Τι κρύβει το λάπτοπ του δικηγόρου - Αντιφάσεις και νέα ερωτήματα μετά την προφυλάκιση του 28χρονου

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βοιωτία: 2 συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε την περιοχή κι έφτασε στην Αττική - Ξεκίνησε από ανεμογεννήτριες

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Νέα τροπή στην υπόθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ – «Δεν χτυπήθηκε μέσα στο σπίτι» - Για στοχευμένη επίθεση μιλά η οικογένεια

07:45LIFESTYLE

Ποδαρικό με ενημέρωση: Οι πρώτες εκπομπές που θα κάνουν πρεμιέρα για τη νέα σεζόν

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Καίγονται σπίτια στο Κρύο Πηγάδι - Μεγάλες αναζωπυρώσεις στα Βίλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ