Άργος-Μυκήνες: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά - Πώς θα δηλώσουν οι κάτοικοι τις ζημιές

Snapshot Δύο άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση της πυρκαγιάς στα Φίχτια Αργολίδας, η οποία προκλήθηκε από σπινθήρες γεωργικού ελκυστήρα κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών χωρίς μέτρα πρόληψης.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενημερώνει ότι θα σταλεί αναγγελία για τις ζημιές στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών Φίχτια, Μπόρσα και Κουτσοπόδι.

Οι δηλώσεις ζημιών για αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα υποβάλλονται στον ΕΛΓΑ, για κατοικίες στον Δήμο Άργους-Μυκήνων και για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Κλιμάκια του ΕΛΓΑ, της ΔΑΕΦΚ και υπηρεσιών της Περιφέρειας θα πραγματοποιήσουν άμεσα αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές για την καταγραφή ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεσμεύεται να στηρίξει τους κατοίκους στη διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιών. Snapshot powered by AI

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά που ξέσπασε στα Φίχτια Αργολίδας την Παρασκευή 31 Ιουλίου και κατέστρεψε σπίτια, υποδομές, καλλιέργειες και δασική έκταση.

Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες γεωργικού ελκυστήρα και καταστροφέα, την ώρα που εκτελούνταν αγροτικές εργασίες. Ως υπαίτιοι αναδείχθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας που εκτελούσαν τις εργασίες χωρίς μέτρα πρόληψης, οι οποίοι συνελήφθησαν στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Όσον αφορά στη μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 09:51 της Παρασκευής, 31 Ιουλίου 2026, στην περιοχή Φίχτι του Δήμου Άργους – Μυκηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ένας ημεδαπός ηλικίας 57 ετών και μία ημεδαπή ηλικίας 53 ετών, κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα, προκάλεσαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Οι δύο υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. (Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού), τα οποία μετέβησαν στην περιοχή προς ενίσχυση των ερευνών του Α.Κ.Α.Ε.Ε. (Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) Αργολίδας».

Πώς να δηλώσουν τις ζημιές οι πολίτες

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοίνωσε ότι θα σταλεί άμεσα αναγγελία για τη γνωστοποίηση των καταστροφών που υπέστησαν οι κάτοικοι των οικισμών Φίχτια, Μπόρσα, Κουτσοπόδι του Δήμου Άργους - Μυκήνων.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ και της ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται να αναλάβουν την αυτοψία και την αποζημίωση.

Συγκεκριμένα:

Στον ΕΛΓΑ θα υποβληθούν οι δηλώσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε σημεία που θα οριστούν από τον Δήμο Άργους-Μυκηνών.

Στον Δήμο Άργους-Μυκηνών θα υποβληθούν οι δηλώσεις για τις ζημιές σε κατοικίες, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους και να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και αποκατάστασης.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα υποβληθούν οι δηλώσεις για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταγραφή των ζημιών και στη συνέχεια οι αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις και ενισχύσεις.

«Για περισσότερες πληροφορίες, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα δοθούν οδηγίες προς τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, στις κατοικίες καθώς και στις επιχειρήσεις τους.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών για αποζημιώσεις και ενισχύσεις.

Επίσης κλιμάκια από τον ΕΛΓΑ, την ΔΑΕΦΚ και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας (ΔΑΟΚ) θα πραγματοποιήσουν άμεσα αυτοψίες, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές», αναφέρει η ανακοίνωη.

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