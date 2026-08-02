Φωτιά στη Βοιωτία: Με ριπές ανέμων έως και 70 χλμ/ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης

Πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι σήμερα και αύριο στην περιοχή της Δυτικής Αττικής

Ελένη Ευστρατίου

Φωτιά στη Βοιωτία: Με ριπές ανέμων έως και 70 χλμ/ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στην περιοχή του Κιθαιρώνα συνεχίζεται για τρίτη μέρα λόγω ισχυρών βοριάδων που εμποδίζουν τις αεροπορικές επιχειρήσεις.
  • Σήμερα Κυριακή οι βόρειοι άνεμοι θα έχουν μέσες εντάσεις 30-40 χλμ./ώρα και ριπές έως 60-70 χλμ./ώρα, με σταδιακή εξασθένηση το απόγευμα και βράδυ.
  • Τα εναέρια μέσα δεν θα μπορούν να επιχειρήσουν το βράδυ λόγω κακής ορατότητας, οπότε η κατάσβεση θα γίνει μόνο από επίγειες δυνάμεις.
  • Τη Δευτέρα αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των ανέμων με μέσες εντάσεις 25-35 χλμ./ώρα στην περιοχή της πυρκαγιάς.
  • Η υγρασία των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων θα μειωθεί ελαφρώς λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών που προβλέπονται.
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Με δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχίζεται για τρίτη μέρα η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Κιθαιρώνα, καθώς οι ενισχυμένοι βοριάδες αποτρέπουν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι βόρειοι άνεμοι έχουν μερικών εξασθενήσει σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, ωστόσο παραμένουν ισχυροί και σήμερα Κυριακή 2/8.

Συγκεκριμένα, τις μεσημβρινές ώρες οι βόρειοι/βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένοι στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 30-40 χλμ./ώρα (5-6 μποφόρ) και ριπές έως 60-70 χλμ./ώρα. Το απόγευμα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση και κυρίως τις βραδινές ώρες, σε μέσες εντάσεις έως 20-30 χλμ./ώρα (4-5 μποφόρ). Ωστόσο, το βράδυ τα εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω ορατότητας, επομένως η μάχη θα δοθεί μόνο από τις επίγειες δυνάμεις.

Οι παρακάτω χάρτες δείχνουν τις ριπές των ανέμων όπως αναμένεται σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, (με μαύρα σύμβολα εμφανίζονται οι τοποθεσίες των θερμών σημείων της πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής), με βάση δορυφορικά δεδομένα τις πρωινές ώρες της Κυριακής 02.08.

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Πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι τη Δευτέρα

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των ανέμων στην ευρύτερη περιοχή της δασικής πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 25-35 χλμ./ώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υγρασία των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων θα υποχωρήσει ελαφρώς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες λόγω των ελαφρώς υψηλότερων θερμοκρασιών που αναμένονται.

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