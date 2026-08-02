Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ανασύρθηκε ένας 60χρονος λουόμενος στην παραλία Κουμ Καπί

Snapshot Ένας άνδρας περίπου 60 ετών ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στην παραλία Κουμ Καπί στα Χανιά.

Ο άνδρας βρέθηκε από λουόμενους οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και προσπάθησαν ανάνηψη χωρίς επιτυχία.

Ο θάνατος διαπιστώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά τη διακομιδή του.

Τα αίτια θανάτου θα καθοριστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση.

Την προανάκριση για το περιστατικό ανέλαβε το Λιμεναρχείο Χανίων. Snapshot powered by AI

Νεκρός ανασύρθηκε το πρωί της Κυριακής, ένας άνδρας περίπου 60 ετών, από τη θάλασσα στην παραλία Κουμ Καπί των Χανίων, στην Κρήτη.

Τον άνδρα εντόπισαν λουόμενοι και τον ανέσυραν έξω από τη θάλασσα, ενώ ειδοποίησαν και το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο μαζί με γιατρό επιχείρησαν ΚΑΡΠΑ στον άνδρα, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το αρμόδιο Λιμεναρχείο.

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