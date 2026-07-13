Τραγωδία στη Ρόδο: Ανασύρθηκε νεκρός 72χρονος λουόμενος

Τραγωδία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Κρητικών στη Ρόδο όταν 72χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Λουόμενοι που αντιλήφθηκαν τον ηλικιωμένο να βρίσκεται σε δυσχερή θέση τον ανέσυραν στην ακτή και ειδοποίησαν άμεσα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

Στο σημείο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έγιναν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο, δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.